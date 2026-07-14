 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société indienne Biocon en hausse après une transaction en bloc
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 06:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** L'action Biocon BION.NS progresse de 5,3% à 432,85 roupies

** Près de 46 millions d’actions BION ont changé de mains dans le cadre d’une transaction en bloc sur la NSE à 400 roupies par action, selon les données boursières

** Mylan Inc, filiale du groupe de santé Viatris VTRS.O , prévoyait de vendre jusqu’à 92 millions d’actions de BION, pour une valeur pouvant atteindre 34,81 milliards de roupies (soit 362,1 millions de dollars), selon les termes de l’accord consultés par Reuters

** Depuis le début de l'année, BION affiche une hausse d'environ 10%

(1 $ = 96,1350 roupies indiennes)

Valeurs associées

VIATRIS
16,3900 USD NASDAQ +0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,66 +1,61%
CAC 40
8 364,65 +0,31%
Or
4 016,43 +0,36%
TOTALENERGIES
70,42 +2,98%
EUR/USD SPOT
1,13935 +0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank