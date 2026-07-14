La société indienne Biocon en hausse après une transaction en bloc

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14 juillet - ** L'action Biocon BION.NS progresse de 5,3% à 432,85 roupies

** Près de 46 millions d’actions BION ont changé de mains dans le cadre d’une transaction en bloc sur la NSE à 400 roupies par action, selon les données boursières

** Mylan Inc, filiale du groupe de santé Viatris VTRS.O , prévoyait de vendre jusqu’à 92 millions d’actions de BION, pour une valeur pouvant atteindre 34,81 milliards de roupies (soit 362,1 millions de dollars), selon les termes de l’accord consultés par Reuters

** Depuis le début de l'année, BION affiche une hausse d'environ 10%

(1 $ = 96,1350 roupies indiennes)