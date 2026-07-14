La Bourse de Paris en recul pour le 14 juillet

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en baisse mardi, au ralenti en raison du 14 juillet, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient et d'attente, avant la publication de l'inflation américaine.

Vers 9H30 (heure de Paris), dans les premiers échanges, le CAC 40 cédait 0,80%, à 8.297,40 points. La veille, il avait progressé de 0,31%.

Les échanges sont peu volumineux sur la place financière parisienne, en raison du jour férié du 14 juillet.

Le Moyen-Orient reste au cœur des préoccupations, avec la hausse du pétrole, engendrée par la reprise du conflit entre Téhéran et Washington.

Le prix du baril de pétrole Brent est remonté mardi à 85 dollars pour la première fois depuis plus d'un mois, après une nouvelle salve de frappes américaines contre l'Iran, et au lendemain d'une envolée spectaculaire de plus de 9%.

Il gagnait encore 2,68% à 85,53 dollars. Son équivalent nord américain, le WTI grimpait lui de 2,93% à 80,43 dollars.

Au cœur des tensions, le détroit d'Ormuz, sur lequel Téhéran veut imposer un péage, tout comme Donald Trump, qui compte percevoir en échange de sa "protection", une rémunération "correspondant à 20% de la valeur des cargaisons", contraire au droit international.

Cette "escalade a ravivé les craintes d'inflation" sur les marchés, relèvent les analystes de la Deutsche Bank, ce qui provoque une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la dette des Etats.

Le rendement de la dette française à échéance dix ans atteignait ainsi 3,91%, contre 3,88%, des niveaux comparables à 2009. Son équivalent allemand, référence en Europe, était à 3,13%, contre 3,10% la veille en clôture.

Les investisseurs scruteront dans ce contexte la publication de l'indice d'inflation CPI aux Etats-Unis, première économie mondiale, pour le mois de juin, à 12H30 GMT.

En mai, l'indice des prix avait grimpé à 4,2%, en raison de la hausse des prix du pétrole, provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Si la Réserve fédérale américaine n'a en revanche pas relevé ses taux directeurs, lors de sa dernière réunion, son nouveau président Kevin Warsh s'est montré plus offensif que prévu face à cette montée de l'inflation.

Début en dent de scie pour le premier jour de cotation du Slip Français

Le Slip Français, spécialiste du textile "made in France", célèbre son premier jour de cotation, après une introduction en Bourse lui ayant permis d'augmenter son capital de 5 millions d'euros et de lever 13 millions d'euros, à 14,80 euros l'action.

Après une ouverture en hausse, avec une action ayant atteint 15,90 euros dans les premiers échanges, le titre cédait finalement 0,69% vers 9H30 (heure de Paris), à 14,70 euros.

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