La société française Thales plaide en faveur d'un cadre international pour le développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de Thales estime qu’un cadre gouvernemental international est nécessaire pour l’IA

* Ces commentaires interviennent dans le cadre du débat sur les garde-fous à mettre en place pour cette technologie

* Thales propose une alternative au système de contrôle Palantir soutenu par l'Otan

(Ajout de citations supplémentaires du directeur général et de détails tirés du paragraphe 8)

par Florence Loeve

La plus grande entreprise européenne de technologies de défense, la société française Thales TCFP.PA , a appelé jeudi à la mise en place d’un cadre international pour régir le développement de l’intelligence artificielle.

S'exprimant lors d'une présentation sur les technologies de combat, dans un contexte de débat sur la rapidité du développement de l'IA, le directeur général Patrice Caine a déclaré aux journalistes que les machines pouvaient être maîtrisées grâce à des garanties techniques adéquates, soutenues par une surveillance gouvernementale.

“Je suis convaincu que nous disposons des moyens nécessaires pour maîtriser l’IA. Ce n’est pas un débat technique, cela relève de la responsabilité des gouvernements”, a déclaré Caine aux journalistes.

“Le monde a besoin d’un cadre approprié qui vienne s’ajouter à ces garanties techniques”, a-t-il ajouté.

Cet appel à la réglementation est intervenu au lendemain de l’appel lancé par le ministre des Finances, Roland Lescure, qui a exhorté la France et l’Europe à accélérer le développement de l’IA afin d’éviter toute dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains, dans le cadre d’un débat plus large sur la nécessité de renforcer les garde-fous en matière d’IA.

Le président américain Donald Trump a rejeté les appels lancés par le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, et d’autres dirigeants de la Silicon Valley visant à ralentir le rythme du développement de l’IA.

L’IA joue un rôle de plus en plus important sur le champ de bataille, en analysant les données issues des images filmées par des drones et des images satellites afin d’identifier des cibles et d’aider les commandants à prendre des décisions plus rapides.

HORS CHAMP DE L'ITAR

Les entreprises européennes vantent leurs propres logiciels de commandement et de contrôle (C2) basés sur l’IA, après que l’OTAN a sélectionné le système Maven Smart System PLTR.O du géant américain de l’analyse Palantir Technologies pour les opérations de son quartier général.

Selon les analystes, la France et d’autres pays européens s’inquiètent de la manière dont ces entreprises pourraient utiliser et stocker leurs données, ainsi que de la possibilité que Washington mette fin à cette collaboration.

Palantir n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Thales a décrit son propre système “Hexaforce”, basé sur l’IA, comme un système C2 “souverain” échappant aux contrôles à l’exportation américains prévus par l’ITAR.

En Allemagne, Berlin évalue 30 outils d’IA après que son armée a écarté Maven pour l’instant, a rapporté le Handelsblatt.

“La bataille ne fait que commencer”, a déclaré Caine lorsqu’on l’a interrogé sur le marché de ces systèmes. Mais il a refusé de s’engager dans une confrontation publique directe avec Palantir, avec lequel, selon les experts, Thales aurait besoin que ses systèmes restent interconnectés.

“Nous n’avons pas prononcé le mot Palantir dès le début — c’est vous qui l’avez fait”, a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur l’entreprise cofondée par le milliardaire Peter Thiel, dont la croissance a suscité un débat en Europe sur la dépendance vis-à-vis de la technologie américaine.

“La solution fournie par Palantir ne couvre qu’une infime partie des besoins de l’OTAN”, a déclaré Caine. Parmi les autres entreprises françaises travaillant sur des systèmes C2 figurent les start-ups Mistral AI et Comand AI.