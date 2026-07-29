La société de transport routier Old Dominion affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à une amélioration de ses tarifs

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Old Dominion Freight Line ODFL.O , l'une des plus grandes entreprises de transport de lots partiels aux États-Unis, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une amélioration des tarifs et à une demande croissante de la part de ses clients industriels.

Ces résultats interviennent à un moment où le resserrement des capacités, imposé par la réglementation, fait grimper les tarifs et où les entreprises anticipent leurs commandes pour éviter les pénuries causées par la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Voici quelques détails:

* Old Dominion a annoncé un bénéfice de 1,68 dollar par action pour le trimestre d’avril à juin, contre 1,27 dollar par action il y a un an.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 10,4% pour atteindre 1,55 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires par hundredweight dans le segment LTL, un indicateur des tarifs, a augmenté de 15,2%.

* Toutefois, les expéditions de chargements partiels (LTL) ont reculé de 5,7% au deuxième trimestre.

* Les entreprises de transport routier ont souligné que l’amélioration de l’activité manufacturière aux États-Unis , observée pendant une grande partie de l’année, était un signe de vigueur de la demande industrielle. En mai, l’activité manufacturière a atteint son plus haut niveau en quatre ans.

* Old Dominion est en concurrence avec des entreprises telles que XPO XPO.N , Saia SAIA.O et le leader du marché récemment issu d’une scission, FedEx Freight FDXF.N .