La société de services énergétiques Tetra Tech s'effondre après une cession d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de la société de services énergétiques Tetra Technologies TTI.N ont chuté de 15,6% avant l'ouverture, à 9,19 $, leur plus bas niveau depuis un mois, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 100 millions de dollars

** La société, dont le siège social se trouve à Spring, au Texas, a vendu mardi en fin de journée environ 10,8 millions d'actions à 9,25 $, soit une décote de 15,1% par rapport au dernier cours

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour financer une partie des coûts de construction de son projet de brome en Arkansas

** JP Morgan est le chef de file de l'opération, aux côtés de Jefferies

** TTI compte environ 135,4 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mardi, le titre avait progressé de 16% depuis le début de l'année.

** 4 analystes sur 5 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 "conserver"; objectif de cours médian de 11,50 $, selon les données de LSEG