La société de recyclage de navires GMS rachète deux pétroliers visés par des sanctions au gouvernement américain

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* GMS obtient des autorisations américaines pour démanteler le « Marinera » et le « Galileo »

* Cette annonce fait suite à un accord portant sur la démolition de quatre porte-conteneurs visés par des sanctions

* Les armateurs affirment que la « flotte fantôme » présente des risques pour la sécurité et l'environnement

par Jonathan Saul

La société GMS, basée à Dubaï, a obtenu l'autorisation du gouvernement américain de démanteler deux pétroliers visés par des sanctions qu'elle avait acquis, quelques mois après avoir conclu des accords pour le recyclage de quatre porte-conteneurs visés par des sanctions, a déclaré cette entreprise de recyclage naval à Reuters.

L’utilisation de ce que l’on appelle les pétroliers de la « flotte fantôme » a connu une forte augmentation ces dernières années, des centaines de pétroliers transportant du pétrole iranien ou russe sans faire l’objet de contrôles, d’assurances ou de vérifications de sécurité suffisants.

Les principaux armateurs ont appelé à une mise au rebut plus rapide de ces navires, avertissant qu’ils présentent des risques environnementaux et de sécurité importants.

« DESTINÉS À UN RECYCLAGE RESPONSABLE »

GMS, qui achète des navires et les recycle dans des chantiers réglementés, principalement en Asie, a obtenu le 8 août des autorisations américaines pour deux pétroliers, a déclaré Yogesh Rehani, directeur des opérations de GMS.

« GMS a conclu une transaction avec le gouvernement américain, et aucun paiement n’a été versé par GMS aux anciens propriétaires soumis à des sanctions. Les navires sont désormais destinés à un recyclage responsable », a déclaré M. Rehani, sans fournir de détails sur le prix payé.

« Un pétrolier saisi ne peut pas simplement rester indéfiniment sous la garde du gouvernement sans entraîner de coûts ni de risques opérationnels. Non seulement cela augmente les coûts, mais cela réduit également la valeur du navire chaque jour qui passe sans qu’il soit éliminé, et tout cela retombe sur les épaules des contribuables. »

Les États-Unis sont « déterminés à trouver des solutions responsables pour retirer de la circulation les navires soumis à des sanctions », a déclaré un porte-parole du Trésor américain, ajoutant que ces cas étaient évalués au cas par cas.

Les deux pétroliers sont le Marinera et le Galileo, a précisé GMS.

Les États-Unis ont saisi le Marinera, battant pavillon russe et anciennement connu sous le nom de Bella-1, en janvier 2026 dans le cadre des efforts déployés à l’époque pour freiner les exportations de pétrole vénézuélien.

Le Galileo, anciennement appelé Veronica, a également été saisi en janvier dans le cadre des mesures américaines à l’encontre du Venezuela.

« La saisie d’un navire résout le problème immédiat de l’application de la loi, mais il faut encore gérer le navire lui-même. Cela nécessite des mesures de sécurité, un équipage, de l’entretien, des services maritimes et, en fin de compte, une destination finale », a déclaré M. Rehani.

« Le rôle de GMS consiste simplement à procéder à cette cession de manière responsable lorsque les autorités américaines estiment que le recyclage est le moyen approprié pour éliminer les contrevenants du système et empêcher leur retour dans un commerce illicite. »

Plus tôt cette année, GMS avait indiqué à Reuters avoir obtenu l’autorisation des États-Unis de démanteler quatre porte-conteneurs soumis à des sanctions liées à l’Iran.