La société de location d'avions AerCap estime que la persistance de prix élevés du pétrole pourrait offrir des opportunités

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* AerCap estime que la pression sur les compagnies aériennes pourrait s'accentuer au cours des 3 à 6 prochains mois

* Les bailleurs pourraient tirer profit d'un nombre accru d'opérations de cession-bail

* Les résultats du premier trimestre dépassent les attentes, les prévisions pour l'exercice sont revues à la hausse

(Ajout de détails et de citations tout au long du texte) par Padraic Halpin

Le directeur de la plus grande société de location d'avions au monde, AerCap AER.N , a déclaré mercredi que la hausse des prix du carburant n'avait eu jusqu'à présent qu'un impact limité sur le secteur, mais qu'une flambée prolongée exercerait une pression sur les compagnies aériennes tout en pouvant profiter aux bailleurs.

Le directeur général Aengus Kelly a déclaré que la demande pour les avions d'AerCap restait forte et que les compagnies aériennes n'avaient pas modifié leur comportement en raison du conflit au Moyen-Orient. Plus de la moitié des 202 contrats de location de la société au premier trimestre ont été signés en mars, après le début de la guerre.

M. Kelly a déclaré que si les prix du kérosène se maintenaient à leur niveau actuel pendant trois à six mois, la rentabilité et les bilans des compagnies aériennes seraient mis sous pression, ce qui pourrait accélérer le retrait des appareils les plus anciens.

“Dans un scénario où les coûts du carburant resteraient élevés au-delà de six mois, nous nous attendrions à voir émerger des opportunités de croissance supplémentaires pour AerCap”, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les analystes après que la société eut dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le premier trimestre et relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année .

“En particulier, il est probable que nous assistions à une augmentation des opportunités de vente/cession-bail, les compagnies aériennes cherchant à financer leur croissance tout en préservant leur trésorerie et en privilégiant la liquidité”, a-t-il déclaré, faisant référence à la pratique consistant pour les compagnies aériennes à vendre un avion ou les droits d’achat à un bailleur, puis à le louer en retour.

Interrogé sur la question de savoir si les clients avaient sollicité des concessions pour compenser la hausse des coûts, M. Kelly a répondu qu’AerCap n’avait accordé aucune aide significative. Il a ajouté que les demandes pourraient se multiplier si les prix du carburant restaient élevés et qu’elles seraient examinées au cas par cas.

M. Kelly a également déclaré que les compagnies aériennes capables de contourner le Golfe pour relier l'Europe et l'Asie étaient les “gagnantes” de la crise actuelle et affichaient de solides performances, avec une demande de capacité supplémentaire.

“Mais je n'écarterais jamais les compagnies aériennes du Moyen-Orient, elles reviendront”, a-t-il déclaré.