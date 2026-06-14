Frappes, forteresse et Crimée: la situation sur le front en Ukraine

Un garçon joue de l'accordéon devant un centre commercial détruit par des frappes russes à Kiev, le 25 mai 2026 ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Une "forteresse" ukrainienne menacée, des voies logistiques russes ciblées et des frappes qui s'intensifient: voici la situation sur le front en Ukraine, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Kostyantynivka

Sur un front long de plus de 1.000 kilomètres, les efforts russes sont actuellement concentrés sur la capture de Kostyantynivka, dans la région de Donetsk (est), une ville qui comptait environ 78.000 habitants avant la guerre et qui a été transformée en forteresse par les forces ukrainiennes.

L'armée russe a pénétré fin 2025 dans la partie méridionale de Kostyantynivka, lançant la bataille pour son contrôle.

Selon les analystes, les soldats russes contrôlent ou sont présents aujourd'hui dans les quartiers sud, est et ouest de la ville et mènent des opérations d'infiltration pour l'envelopper depuis le nord.

Un cratère formé par un bombardement en 2022 dans le village de Dovhen'ke, dans la région de Kharkiv, le 1er mai 2026 ( AFP / Ivan SAMOILOV )

L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), un centre de réflexion américain, indique que "les forces russes ont récemment réalisé des gains tactiques à Kostyantynivka", qui constitue leur "effort principal".

"La zone d'infiltration dans la ville s'élargit, ce qui pourrait annoncer l'inévitable absorption de l'agglomération par l'ennemi", souligne le collectif de cartographie militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, évoquant des "frappes constantes de bombes aériennes guidées" et une "pression ininterrompue de l'infanterie russe".

Selon cette source, les défenseurs ukrainiens "manquent de personnel pour contenir cette pression".

Cette cité est l'un des derniers verrous sur le chemin vers les dernières grandes villes du Donbass sous contrôle ukrainien: Kramatorsk et Sloviansk, dont la capture est l'objectif ultime du Kremlin.

Frappes ukrainiennes

L'Ukraine accentue de son côté les frappes contre des cibles en Russie et contre les lignes logistiques russes dans les territoires occupés.

Les forces ukrainiennes ciblent depuis 2023 des raffineries et dépôts de pétrole, des oléoducs en Russie et des pétroliers en mer, pour tarir les revenus de Moscou tirés de la vente d'hydrocarbures.

Cette campagne s'est largement intensifiée depuis l'année dernière.

Dernière attaque en date, dans la nuit de jeudi à vendredi, des drones ukrainiens ont visé deux raffineries au Tatarstan, dans le centre de la Russie, à plusieurs centaines de kilomètres du front.

La nuit précédente, des missiles de croisière de fabrication ukrainienne Flamingo ont touché une usine d'armement dans la ville russe de Tcheboksary (centre), située également loin de l'Ukraine.

Une vague de drones avait aussi ciblé début juin la deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, à l'ouverture et à la clôture d'un forum économique se déroulant dans la ville natale de Vladimir Poutine.

Le président russe Vladimir Poutine à Moscou le 13 juin 2026, photo diffusée par l'agence d'État russe Sputnik ( POOL / VYACHESLAV PROKOFYEV )

Le président russe a estimé vendredi que les bombardements ukrainiens ne "parviendront pas" à "semer la division" au sein de la société russe et à "endommager" l'économie.

La Russie a également fait monter en puissance ses frappes sur l'Ukraine, battant des records en nombre de drones et missiles tirés.

Crimée isolée

Un autre axe d'action récent de l'armée ukrainienne consiste à frapper des voies qui relient la péninsule de Crimée, annexée en 2014 par Moscou, aux territoires sous occupation russe dans le sud de l'Ukraine.

Depuis début juin, au moins cinq ponts ont été ciblés par des attaques de l'armée ukrainienne, obligeant les autorités locales installées par Moscou à mettre en place des voies de remplacement.

Si ces voies venaient à être détruites, la Crimée ne serait plus reliée à la Russie que par le pont de Kertch, un immense ouvrage d'ingénierie qui a déjà été visé par des attaques à la bombe à plusieurs reprises.

Parallèlement, les frappes ukrainiennes se sont intensifiées sur des routes d'importance en territoire occupé, telles que la R-280 qui relie la Russie à la Crimée, afin de perturber la logistique des forces russes.

"La poursuite des frappes ukrainiennes aura probablement des effets en cascade sur le champ de bataille et pourrait compliquer les préparatifs russes en vue d'opérations offensives", estime l'ISW.

La Crimée est également menacée, comme l'année dernière, de pénuries de carburant cet été en raison d'un manque provoqué en Russie par les frappes ukrainiennes et la forte demande estivale.