 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société de cloud IA Nebius en hausse grâce à son partenariat avec Nvidia
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 10:50
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le titre de Nebius NBIS.O , société spécialisée dans le cloud IA, progresse de 7,9% à 230 dollars en pré-ouverture

** Le directeur financier de Nvidia NVDA.O a déclaré que Nebius serait le premier à adopter Groq 3 LPX, la nouvelle plateforme d'inférence IA de Nvidia, d'ici la fin du trimestre

** Nvidia indique que sa plateforme Vera Rubin passe progressivement à pleine production, Nebius figurant parmi les partenaires exploitant ces systèmes

** Nebius a invoqué la forte demande en services d’IA et en capacité de centres de données pour justifier son émission d’obligations convertibles de 5 milliards de dollars la semaine dernière

** 8 courtiers sur 10 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 2 recommandent de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 287,50 dollars – données compilées par LSEG

** L'action NBIS affiche une hausse de 155% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEBIUS GROUP RG-A
213,9300 USD NASDAQ -3,62%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ -1,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 377,93 -1,00%
Pétrole Brent
88,14 +0,78%
HAFFNER ENERGY
0,517 -1,52%
BIOPHYTIS
0,0702 -5,90%
2CRSI
27,58 +3,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank