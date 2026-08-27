La société de cloud IA Nebius en hausse grâce à son partenariat avec Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le titre de Nebius NBIS.O , société spécialisée dans le cloud IA, progresse de 7,9% à 230 dollars en pré-ouverture

** Le directeur financier de Nvidia NVDA.O a déclaré que Nebius serait le premier à adopter Groq 3 LPX, la nouvelle plateforme d'inférence IA de Nvidia, d'ici la fin du trimestre

** Nvidia indique que sa plateforme Vera Rubin passe progressivement à pleine production, Nebius figurant parmi les partenaires exploitant ces systèmes

** Nebius a invoqué la forte demande en services d’IA et en capacité de centres de données pour justifier son émission d’obligations convertibles de 5 milliards de dollars la semaine dernière

** 8 courtiers sur 10 attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, 2 recommandent de "conserver"; leur objectif de cours médian est de 287,50 dollars – données compilées par LSEG

** L'action NBIS affiche une hausse de 155% depuis le début de l'année