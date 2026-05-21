La société d'infrastructures énergétiques SB Energy a l'intention de déposer en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis (20 mai)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du premier paragraphe de l'article du 20 mai: il convient de préciser que la société a l'intention de déposer confidentiellement une demande d'introduction en bourse, et non qu'elle l'a déjà fait)

La société d'infrastructures énergétiques SB Energy a déclaré mercredi qu'elle a l'intention de déposer confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.