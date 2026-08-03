La société chinoise WeRide s'implante au Danemark et étend sa présence en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise de technologies de conduite autonome WeRide WRD.O a annoncé lundi son intention de s'implanter au Danemark grâce à un partenariat avec l'opérateur danois de mobilité électrique GreenMobility

GREENM.CO , étendant ainsi sa présence européenne à un sixième pays, alors que les entreprises chinoises du secteur de la conduite autonome accélèrent leur expansion à l'international.

L’Europe s’est imposée comme un marché de croissance clé pour les entreprises chinoises spécialisées dans la conduite autonome, après une première poussée dans la région du Golfe, alors qu’elles cherchent à commercialiser leur technologie au-delà de leur marché national dans un contexte de concurrence accrue et de surveillance réglementaire renforcée.

Dans le cadre de ce partenariat, sous réserve des autorisations réglementaires, WeRide et GreenMobility prévoient de lancer un service public de robotaxis au cours du premier semestre 2027, selon un communiqué de l’entreprise.

Cette initiative fait suite à l’expansion de WeRide en Espagne et en Slovaquie plus tôt cette année, venant s’ajouter aux déploiements de systèmes de conduite autonome déjà en place en France, en Belgique et en Suisse. Bien que les activités européennes de l’entreprise se concentrent actuellement sur des essais et des programmes pilotes, elle exploite déjà des services commerciaux de conduite autonome en Chine et aux Émirats arabes unis.

Les entreprises chinoises spécialisées dans la conduite autonome se tournent de plus en plus vers l’Europe ces derniers mois, cherchant à renforcer leur présence internationale.

Le concurrent Pony.ai PONY.O a annoncé en mars qu’il s’associerait à Uber Technologies UBER.N et à la start-up croate de mobilité autonome Verne pour lancer ce que les entreprises ont décrit comme le premier service commercial de robotaxis en Europe.

Apollo Go, la division de Baidu 9888.HK , et Freenow, l’application de taxi détenue par Lyft, ont commencé des essais routiers à Londres fin juillet, tandis que Momenta 6880.HK a récemment obtenu des autorisations pour mener des essais de conduite autonome sur les routes urbaines à travers l’Allemagne.

Cette effervescence souligne la concurrence croissante entre les développeurs chinois de systèmes de conduite autonome, qui cherchent à s’implanter rapidement en Europe, où les autorités réglementaires ont progressivement ouvert la voie aux essais et au déploiement de véhicules autonomes.