La société chinoise InnoCare et Eli Lilly signent un accord de collaboration d'une valeur pouvant atteindre 3,35 milliards de dollars

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(Dernières informations concernant l'accord de licence)

Le laboratoire pharmaceutique chinois InnoCare Pharma 688428.SS a annoncé jeudi avoir conclu un accord de collaboration en matière de recherche et de licence avec Eli Lilly LLY.N , d'une valeur pouvant atteindre environ 3,35 milliards de dollars.

Voici quelques détails supplémentaires:

* InnoCare recevrait jusqu’à 100 millions de dollars en paiements initiaux et à court terme, ainsi qu’environ 3,25 milliards de dollars en paiements d’étapes liés au développement et à la commercialisation, auxquels s’ajouteraient des redevances échelonnées, à un taux à un chiffre, sur les ventes nettes annuelles futures des produits.

* La société basée à Pékin a indiqué qu'elle développerait de nouveaux médicaments en s'appuyant sur sa plateforme de découverte de médicaments afin d'identifier et de faire progresser des composés ciblant jusqu'à cinq cibles, dans le cadre de cet accord.

* InnoCare est spécialisée dans les médicaments destinés au traitement du cancer et des maladies auto-immunes.

* Un porte-parole d’Eli Lilly n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant les domaines thérapeutiques spécifiques qui seraient ciblés dans le cadre de cette collaboration.