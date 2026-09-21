La société chinoise CXMT en hausse alors qu’une nouvelle plateforme de puces mémoire entre en production de masse

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21 septembre - ** Le titre du fabricant chinois de puces DRAM CXMT Corp 688825.SS progresse de 5,8% à 58,76 yuans, son plus haut niveau depuis le 9 septembre

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 7 septembre, lors d'une deuxième séance consécutive de hausse

** CXMT a annoncé dimanche que sa plateforme technologique de cinquième génération était entrée en production de masse , une avancée majeure qui pourrait aider la Chine à se positionner comme un concurrent plus sérieux face à Samsung Electronics 005930.KS , SK Hynix 000660.KS et Micron Technology MU.O sur le marché mondial des puces mémoire

** Cette nouvelle plateforme est conçue pour fabriquer des puces mémoire plus puissantes, à moindre coût et avec une consommation d’énergie réduite

** CXMT a également dévoilé deux puces LPDDR5X de 24 gigabits, un type de DRAM à faible consommation d’énergie principalement utilisé dans les smartphones et autres appareils électroniques portables

** Depuis son introduction en bourse le 27 juillet, le cours de l’action a progressé de 559,9% par rapport au prix d’introduction de 8,66 yuans par action

** Depuis le début de l'année, l'indice de référence CSI300

.CSI300 a reculé de 2,2%