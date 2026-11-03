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La société canadienne Suncor Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 23:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société canadienne Suncor Energy

SU.TO a dépassé mardi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des prix de vente dans le secteur en amont.

La société a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 3,97 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,28 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

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