La société canadienne Enbridge va racheter l'activité de pétrole brut de Tallgrass pour 2,55 milliards de dollars

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Enbridge ENB.TO a annoncé mercredi qu’elle allait acquérir les activités pétrolières de Tallgrass Energy pour 2,55 milliards de dollars en numéraire, élargissant ainsi son réseau américain de pipelines de liquides grâce à l’acquisition d’une participation majoritaire dans le pipeline Pony Express et d’autres actifs.

L'opérateur canadien de pipelines a indiqué que cette opération renforcerait sa présence dans les principales régions productrices de pétrole brut des États-Unis, notamment les bassins de Bakken, de Powder River et de Denver-Julesburg, tout en créant des synergies opérationnelles avec son réseau de pipelines Express-Platte existant.

Les exploitants de pipelines tels qu’Enbridge tirent profit de la demande croissante en gaz naturel, en infrastructures de services publics et en alimentation électrique pour les centres de données, ce qui permet à l’entreprise d’enregistrer une croissance régulière malgré les tensions géopolitiques et la volatilité des cours des matières premières.

La transaction devrait être finalisée dans le courant de l’année 2026.