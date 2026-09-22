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USA : les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:01
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Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,46% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC est vu en baisse de 0,06% :

* META META.O est indiqué en légère hausse dans les échanges en avant-Bourse après un gain de plus de 11%, les analystes soulignant que son agent IA "Muse" avait enregistré plus de téléchargements au cours de ses 13 premiers jours d'existence que ChatGPT.

NATWEST NWG.L et BANK OF AMERICA BAC.N ont par ailleurs averti mardi que l'utilisation d'agents IA pour les achats en ligne pourrait accroître le risque d'escroqueries, de fraudes et d'atteintes à la confidentialité des données.

* LOCKHEED MARTIN LMT.N a annoncé lundi avoir décroché un contrat de l'ordre de 1,2 milliard de dollars avec l'armée américaine pour la production du missile de frappe de précision PrSM Increment 2.

* NIKE NKE.N - Converse, marque appartenant au groupe américain, a retiré une publicité qui a suscité une vive polémique la semaine dernière, a rapporté lundi ABC News, ses détracteurs estimant qu'elle évoquait des images de lynchage de personnes noires par les suprémacistes blancs du Ku Klux Klan.

* SECTEUR DES CRYPTO-ACTIFS - COINBASE COIN.O perd 2,9% et STRATEGY MSTR.O 3,2% en avant-Bourse, après leurs gains de la veille et alors que la hausse fulgurante du bitcoin BTC= s'estompe.

* VIKING THERAPEUTICS VKTX.O s'envole de 41,2% en pré-ouverture, son médicament expérimental VK2735 ayant démontré des effets durables sur la perte de poids.

* THOR INDUSTRIES THO.N dépasse les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre, la hausse des expéditions et des prix en Europe ayant contribué à compenser la faiblesse observée en Amérique du Nord.

L'action du constructeur de véhicules de loisirs progresse d'environ 4% en avant-Bourse.

* LENNAR LEN.N progresse de 3,3% en pré-ouverture après que BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé avoir renforcé sa participation dans le constructeur immobilier.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec Viking Therapeutics, Thor Industries, Lennar, Berkshire Hathaway et contrats à terme)

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56,250 USD NYSE -2,97%
BERKSHIRE HATH RG-A
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COINBASE GLB RG-A
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 732,61 Pts Index Ex -0,61%
LENNAR RG-A
81,715 USD NYSE +4,66%
LOCKHEED MARTIN
521,330 USD NYSE -2,57%
META PLATFORMS
749,6750 USD NASDAQ +1,14%
NASDAQ Composite
27 183,76 Pts Index Ex +0,23%
NIKE
36,075 USD NYSE -0,15%
S&P 500 INDEX
7 756,33 Pts CBOE -0,11%
STRATEGY RG-A
169,2750 USD NASDAQ +0,46%
THOR INDUSTRIES
72,380 USD NYSE +3,44%
VIKING THERAPEUTICS
38,1250 USD NASDAQ +26,62%
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