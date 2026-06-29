La société britannique Bridgepoint va racheter Kayne Anderson Real Estate dans le cadre d'une opération de 1,39 milliard de dollars

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La société de capital-investissement britannique Bridgepoint BPTB.L va acquérir Kayne Anderson Real Estate, a-t-elle annoncé lundi, dans le cadre d’une opération évaluée à environ 1,39 milliard de dollars, dette comprise, et comprenant 759 millions de dollars en numéraire et environ 189 millions d’actions nouvellement émises. L'acquisition de ce groupe immobilier américain permettra à Bridgepoint de diversifier son offre et d'étendre sa présence géographique sur ce marché clé, tout en élargissant ses sources de revenus provenant des commissions. L'entité issue de la fusion devrait gérer environ 117 milliards de dollars d'actifs. Bridgepoint prévoit que cette opération augmentera son bénéfice par action d’un pourcentage à un chiffre moyen en 2027 et de plus de 20 % en 2028, tout en renforçant sa présence aux États-Unis.

Son titre a progressé d’environ 5 % en début de séance.