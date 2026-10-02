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La société brésilienne Petrobras fait une nouvelle découverte de pétrole au large des côtes de l'Amapá
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 14:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et de nouvelles informations sous forme de liste à puces)

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA a annoncé vendredi avoir fait une nouvelle découverte de pétrole en eaux ultra-profondes au large de l’État d’Amapá, une zone connue sous le nom de « marge équatoriale » qu’elle considère comme sa nouvelle frontière pétrolière la plus prometteuse.

Selon un communiqué publié auprès des autorités boursières, une couche pétrolifère a été découverte dans le puits Morpho, marquant ainsi une nouvelle découverte dans le bloc FZA-M-59, où la société avait déjà identifié des hydrocarbures en août.

* Le pétrole découvert en août était de bonne qualité, a précisé la société

* La directrice générale de Petrobras, Magda Chambriard, a déclaré la semaine dernière que le forage du premier puits dans la région, également connue sous le nom de Foz do Amazonas, devrait s’achever dans les prochains jours

* Petrobras a récemment annoncé qu’elle forerait trois nouveaux puits dans la zone à partir de janvier afin de déterminer si une production commerciale est viable dans cette région sensible sur le plan environnemental

* Foz do Amazonas présente des similitudes géologiques avec les eaux offshore de la Guyane, où ExxonMobil XOM.N exploite d’immenses gisements

* Selon Petrobras, Chambriard tiendra une conférence de presse vendredi dans la journée pour donner des détails sur cette découverte pétrolière

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