Un opérateur boursier travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

La Bourse de ‌New York a clôturé vendredi en hausse après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois ​aux Etats-Unis bien moindre que prévu le mois dernier, qui renforce la perspective d'un maintien des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci.

L'indice Dow Jones a ​gagné 0,49%, ou 250,40 points, à 51.176,96 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 56,27 points, ​soit 0,73% à 7.722,72 points. Le Nasdaq Composite ⁠a avancé de son côté de 319,27 points, soit 1,19% à 27.190,864 ‌points.

Sur la semaine écoulée, le S&P 500 cède 0,3%, le Dow Jones perd 1,3% - leur quatrième baisse hebdomadaire en cinq semaines - et ​le Nasdaq gagne 0,5%, ‌sa cinquième hausse hebdomadaire en six semaines.

Le département américain du ⁠Travail a déclaré que les créations d'emplois non-agricoles avaient augmenté en septembre de 29.000, alors que le consensus des économistes interrogés par Reuters s'établissait à 90.000. ⁠Les chiffres de ‌créations pour juillet et août ont aussi été révisés à la ⁠baisse.

"Les nouvelles d'aujourd'hui sont plutôt positives dans la mesure où elles indiquent que ‌l'économie n'est pas en surchauffe", a déclaré Robert Bernstone, responsable du ⁠trading chez SummitTX Capital à New York.

"Mais jusqu'à quel point ? ⁠Certes, c'est une ‌bonne chose dans la mesure où cela écarte la perspective d'une hausse des ​taux à court terme, mais l'économie et ‌l'inflation suscitent des inquiétudes. Les acteurs du marché privilégient donc un optimisme prudent."

Les valeurs sensibles aux taux ​et à très forte capitalisation ont tiré leur épingle du jeu, Nvidia et Tesla contribuant fortement à la hausse du S&P 500.

Pour d'autres informations, ⁠veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Caroline Valetkevitch et Samuel Indyk; Jean-Stéphane Brosse ​pour la version française)