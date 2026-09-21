La société brésilienne Mombak lève un nouveau fonds et compte désormais Salesforce parmi ses acheteurs de crédits carbone

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par Gabriel Araujo

La start-up brésilienne spécialisée dans la séquestration du carbone, Mombak, a annoncé lundi avoir bouclé la première tranche de son deuxième fonds de reboisement et signé un nouvel accord d’achat de crédits carbone avec Salesforce CRM.N , tout en pariant que la demande s’étendra au-delà des entreprises technologiques qui ont contribué à développer ce marché.

La société a indiqué que son « Amazon Reforestation Fund II » vise à lever 150 millions de dollars pour financer des projets de restauration en Amazonie brésilienne et qu’il bénéficiera d’une ligne de crédit de 200 millions de réaux (38,88 millions de dollars) accordée par le Fonds brésilien pour le climat , géré par la banque publique de développement BNDES

BNDES.UL .

Les investisseurs suivent de près l’évolution de la demande sur le marché naissant de la suppression du carbone, où des entreprises telles que Google GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Meta META.O se sont imposées comme des acheteurs majeurs , cherchant à réduire les émissions liées à l’expansion rapide des infrastructures d’intelligence artificielle.

“Nous ne levons ce deuxième fonds que parce que nous avons prouvé au cours des cinq dernières années qu’il existe une activité, un secteur et un marché pour ce produit”, a déclaré à Reuters Gabriel Silva, directeur général de Mombak.

Le premier fonds de Mombak a levé 120 millions de dollars auprès d’investisseurs, notamment un fonds d’AXA

AXAF.PA , CPP Investments et Bain Capital, afin de financer des projets de restauration sur 15 exploitations en Amazonie où l’entreprise a planté près de 15 millions d’arbres indigènes.

L’entreprise a également annoncé la signature d’un accord pluriannuel d’achat de crédits de suppression de carbone avec Salesforce, ajoutant ainsi l’éditeur de logiciels à une liste d’acheteurs qui comprend déjà Google, Microsoft et McLaren Racing .

Cet accord fait suite à la première émission par Mombak de crédits de suppression de carbone issus de la reforestation plus tôt cette année. L’entreprise prévoit une deuxième émission, plus importante, d’environ 80 000 tonnes métriques d’ici fin 2026.

L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX ACHETEURS

Si les géants de la tech ont contribué à établir le marché des crédits de suppression de carbone de haute qualité, Mombak et la BNDES s’attendent tous deux à ce que la demande s’étende à de nouveaux secteurs.

“Avec le temps, on peut s’attendre à des annonces impliquant des entreprises qui ne font pas partie des géants de la tech”, a déclaré M. Silva, ajoutant que les gains de productivité et l’amélioration des techniques de reboisement réduisent les coûts et rendent les crédits accessibles à un plus large éventail d’acheteurs.

Tereza Campello, directrice socio-environnementale de la BNDES, a indiqué que les entreprises technologiques réévaluaient leurs objectifs climatiques à mesure que les coûts liés aux centres de données, grands consommateurs d’énergie, se précisaient, tandis que l’intérêt de secteurs tels que le pétrole, l’exploitation minière et la sidérurgie s’était accéléré.

“Nous avons été sollicités par des secteurs qui, auparavant, ne manifestaient pas un grand intérêt pour les crédits carbone”, a-t-elle déclaré.

Les crédits carbone permettent aux entreprises de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en finançant des activités qui réduisent ou éliminent ces émissions ailleurs.

(1 dollar = 5,1445 reais)