La société brésilienne Casa dos Ventos conclut un accord de 500 millions de dollars pour fournir de l'électricité aux centres de données d'Ascenty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur brésilien d'énergie renouvelable Casa dos Ventos a signé un accord avec Ascenty pour fournir de l'électricité aux installations de l'opérateur de centres de données dans le pays sud-américain, ont déclaré les entreprises à Reuters mardi.

Selon cet accord, Ascenty - contrôlée par Brookfield BAM.N et Digital Realty DLR.N - deviendra partenaire de deux nouveaux projets d'énergie renouvelable développés par Casa dos Ventos, l'un éolien et l'autre solaire.

* L'accord a été évalué à plus de 500 millions de dollars.

* Ascenty recevra 110 mégawatts moyens lorsque les projets seront opérationnels en 2027.

* L'accord soutiendra le développement par Casa dos Ventos du parc éolien Dom Inocencio dans l'État de Piaui et du projet solaire Paraiso dans le Mato Grosso do Sul, qui nécessitent des investissements estimés à 7,5 milliards de reais (1,40 milliard de dollars).

* Leur capacité combinée dépassera 1,5 gigawatt.

CONTEXTE CLÉ

* Les centres de données sont à l'origine de nouveaux contrats énergétiques au Brésil, les investisseurs cherchant à exploiter l'abondante offre d'énergie renouvelable du pays.

* Ascenty exploite 20 centres de données et en a huit en construction au Brésil.

* La société remplace les contrats arrivant à échéance et étudie d'autres contrats avec Casa dos Ventos, a déclaré le directeur général Christopher Torto.

* Casa dos Ventos est soutenue par TotalEnergies TTEF.PA .

(1 $ = 5,3703 reais)