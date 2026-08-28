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La société biopharmaceutique BioXcel Therapeutics dépose le bilan aux États-Unis
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 04:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société biopharmaceutique BioXcel Therapeutics BTAI.O , spécialisée dans l'intelligence artificielle, a déposé jeudi une demande de mise en protection du chapitre 11 aux États-Unis.

Voici plus de détails:

* Dans sa requête déposée auprès du tribunal des faillites du district du Delaware, BioXcel a estimé son passif entre 100 et 500 millions de dollars et ses actifs entre 10 et 50 millions de dollars.

* Cette demande fait suite à la conclusion par BioXcel, lundi, d’un accord de crédit amendé , en vertu duquel les créanciers accorderaient à la société un prêt supplémentaire de 1,25 million de dollars.

* BioXcel Therapeutics a annoncé une perte trimestrielle ajustée de 49 centimes par action pour le trimestre clos le 30 juin.

* La société, dont le cours de l’action a chuté d’environ 55 % depuis le début de l’année, avait déclaré en mai qu’elle étudiait diverses options stratégiques, notamment une cession, une fusion ou un accord de licence portant sur ses actifs, sans toutefois préciser de calendrier.

* BioXcel se consacre au développement de médicaments neurologiques. Son médicament expérimental, le BXCL501, est commercialisé comme traitement aigu de l'agitation associée à la démence d'Alzheimer.

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BIOXCEL THERPTC
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