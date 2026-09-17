La société australienne Stakk enregistre sa plus forte hausse en trois mois et demi grâce à des perspectives favorables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Le cours de l’action de la société australienne Stakk SKK.AX a bondi de 29,4% pour atteindre 0,022 dollar australien, enregistrant ainsi sa plus forte hausse intrajournalière en pourcentage depuis le 1er juin

** La société de fintech finalise l'acquisition de ParaScript, un fournisseur américain de technologies d'intelligence documentaire basées sur l'IA

** La société indique qu’elle est désormais en mesure de générer un chiffre d’affaires de 55,2 millions de dollars australiens (39,16 millions de dollars) pour l’exercice 2027, soit un niveau supérieur aux 14,89 millions de dollars australiens enregistrés lors de l’exercice 2026

** Elle précise que ses objectifs de croissance du bénéfice sont soutenus par une "large majorité" des revenus prévisionnels déjà garantis par des engagements contractuels de ses clients

** Environ 55,7 millions d'actions ont changé de mains, soit 4,6 fois le volume moyen sur 30 jours

** Le cours de l'action a reculé de plus de 39% depuis le début de l'année

(1 dollar = 1,4096 dollar australien)