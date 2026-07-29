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La société australienne OD6 Metals en hausse après la découverte d'or aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 07:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action d'OD6 Metals OD6.AX progresse de 7,1% à 0,105 dollar australien ** La société d'exploration de terres rares identifie des échantillons aurifères au sein du projet Quinn Fluorspar, dans le Nevada, aux États-Unis

** La découverte d’un gisement aurifère distinct renforce le potentiel de croissance de ce projet phare tout en préservant la qualité de ses gisements principaux, selon le directeur général

** Le titre affiche une hausse de 23,5% depuis le début de l'année

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