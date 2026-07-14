La société argentine YPF Electric Energy annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails dans l'ensemble du texte) par Prakhar Srivastava

La sociétéd'électricité argentine YPF Electric Energy a annoncé lundi, dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, une hausse de 45,8 % de son chiffre d'affaires trimestriel, rejoignant ainsi la vague d'entreprises du secteur qui cherchent à s'introduire à la Bourse de New York dans un contexte d'amélioration du climat de marché.

La confiance des investisseurs en Argentine s’est renforcée suite aux réformes orientées vers le marché mises en œuvre par le président Javier Milei et au regain d’intérêt pour le secteur énergétique du pays. La société d’électricité argentine Genneia a également déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis au début du mois. Spécialisée exclusivement dans la production d’électricité, YPF Electric Energy exploite 17 centrales thermiques et renouvelables d’une puissance installée totale de 3 764 mégawatts (MW).

“Compte tenu de sa taille importante et de son rôle parmi les principaux opérateurs énergétiques en Argentine, je pense que cette introduction en bourse suscitera en principe un vif intérêt”, a déclaré Josef Schuster, directeur général d’IPOX. “Les débuts remarqués de la société coréenne SK Hynix la semaine dernière soulignent que la fenêtre d’introduction en bourse pour les grandes entreprises étrangères souhaitant s’introduire aux États-Unis est grande ouverte. C’est ce qui motive YPF Electric Energy à entrer en bourse et à être cotée aux États-Unis en ce moment”, a-t-il ajouté. La sociétéd’électricité argentine dispose d’un portefeuille d’énergies renouvelables comprenant des parcs éoliens et solaires, qui ont représenté 19 % de l’électricité qu’elle a fournie au cours de l’exercice clos le 31 mars. Le reste provenait de la production thermique. La production d’énergie renouvelable devrait augmenter à mesure que les centrales récemment achevées monteront en puissance, a indiqué YPF Electric Energy. La société, dont le siège est à Buenos Aires, a déclaré un chiffre d’affaires de 217,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 149 millions de dollars un an plus tôt, tandis que son bénéfice net est passé de 43,4 millions à 66,5 millions de dollars. L'actionnaire BNR Power Investments, détenu par GE Vernova et le fonds chinois Silk Road Fund, vend des actions dans le cadre de cette introduction en bourse.YPF Electric Energy ne percevra aucune partie du produit de l'opération.

Goldman Sachs, BofA Securities et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de cette introduction en bourse. YPF Electric Energy cotera ses American Depositary Shares (ADS) à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole “YLUZ”. Chaque ADS représentera 10 actions ordinaires de catégorie B.