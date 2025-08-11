La société allemande Northern Data affirme que Rumble envisage une offre d'achat d'actions

La société allemande Northern Data AG

NB2.DE a déclaré lundi avoir été informé par la plateforme vidéo cotée en bourse Rumble RUM.O que la société envisageait une offre d'achat de 100% de Northern Data.