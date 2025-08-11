 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société allemande Northern Data affirme que Rumble envisage une offre d'achat d'actions
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 03:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société allemande Northern Data AG

NB2.DE a déclaré lundi avoir été informé par la plateforme vidéo cotée en bourse Rumble RUM.O que la société envisageait une offre d'achat de 100% de Northern Data.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NORTHERN DATA
23,020 EUR XETRA -1,37%
RUMBLE RG-A
7,8800 USD NASDAQ -2,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

