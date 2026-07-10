La situation à la pompe s'aggrave aux États-Unis après que de nouveaux affrontements entre les États-Unis et l'Iran ont fait grimper les cours du pétrole

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* Selon les données de l'AAA, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a augmenté de 6 cents cette semaine pour atteindre 3,88 dollars le gallon vendredi

* Les arrêts de raffineries en Russie et aux États-Unis pèsent sur l'approvisionnement en carburant

* Les données de l'EIA indiquent que les exportations américaines de produits pétroliers ont atteint un record hebdomadaire de 8,7 millions de barils par jour

par Nicole Jao

Les automobilistes américains ont vu les prix de l'essence remonter après plusieurs semaines de baisse constante, la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran ayant entraîné la plus forte hausse hebdomadaire des prix du pétrole brut depuis huit semaines. Les perturbations du système mondial de raffinage et les exportations américaines soutenues de carburants ont encore resserré l’offre, et les prix moyens à la pompe ont augmenté de 6 cents cette semaine pour atteindre 3,88 dollars le gallon vendredi, selon les données de l’AAA. Il s’agit de la plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-mai. La reprise des affrontements entre les États-Unis et l’Iran au sujet du détroit d’Ormuz a entraîné une forte remontée des prix de l’énergie cette semaine. Alors que la saison estivale des déplacements en voiture bat son plein aux États-Unis , la persistance des prix élevés de l’essence est devenue un sujet politique brûlant pour le président Donald Trump , dont le Parti républicain mène campagne pour conserver sa faible majorité au Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre.

Trump a récemment accusé les compagnies pétrolières de pratiquer des prix abusifs.

« Les prix de l’essence ont rebondi parallèlement à la forte hausse du prix du pétrole brut après les attaques contre plusieurs pétroliers dans le détroit d’Ormuz », a déclaré Alex Hodes, directeur de la stratégie des marchés énergétiques chez le courtier StoneX. Le Brent LCOc1 , référence mondiale des contrats à terme sur le pétrole,était en passe d’enregistrer une hausse hebdomadaire d’environ 5,5 % après les attaques contre plusieurs pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz. Ces événements ont été suivis par des représailles entre les États-Unis et l’Iran, ainsi que par la décision de Washington de révoquer une licence générale autorisant la vente de pétrole iranien. Les flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz restent bien en deçà des niveaux d’avant le conflit, ce qui alimente les craintes que même des perturbations mineures puissent se répercuter sur les marchés mondiaux des carburants. Cette voie navigable stratégique acheminait environ 20 % des approvisionnements quotidiens mondiaux en pétrole et en gaz avant le début de la guerre le 28 février. Trump a fait pression sur les détaillants d’essence pour qu’ils baissent leurs prix de manière plus agressive. L’administration a exhorté le ministère américain de la Justice à enquêter sur d’éventuelles pratiques abusives en matière de prix de l’essence et a récemment lancé une nouvelle initiative de réduction des prix proposant de l’essence à prix réduit dans certaines stations-service de Pennsylvanie et du New Jersey.

RARÉFACTION DE L'OFFRE Les inquiétudes liées à l’approvisionnement en pétrole brut ne sont qu’une partie du problème, a ajouté M. Hodes, soulignant les arrêts imprévus de raffineries tant en Russie qu’aux États-Unis, qui ont réduit l’offre de carburant. Le secteur du raffinage russe a été perturbé par des attaques répétées , quiont réduit la production de carburant et aggravé les pénuries . Moscou a limité ses exportations de diesel et augmenté ses importations d’essence, ce qui a resserré l’offre mondiale de carburant et fait grimper les prix. La production russe d’essence, de diesel, de kérosène et de fioul a été décimée, et de nombreux mois d’arrêt sont à prévoir, a déclaré Tom Kloza, conseiller en chef pour l’énergie chez Gulf Oil. Aux États-Unis, les arrêts de raffineries ont encore pesé sur l’approvisionnement, notamment les perturbations survenues à la raffinerie de Marathon Petroleum « MPC.N », d’une capacité de 146 000 barils par jour, située à Détroit, dans le Michigan, et à celle de Delta « DAL.N », d’une capacité de 190 000 barils par jour, située à Trainer, en Pennsylvanie.

REF/OUT

Les stocks américains d’essence ont baissé de 1,9 million de barils la semaine dernière pour s’établir à 212,1 millions de barils, a indiqué mercredi l’Energy Information Administration, ce qui place les stocks à près de 10 millions de barils en dessous de la moyenne sur cinq ans.

Les stocks d’essence sont inférieurs aux normes saisonnières dans toutes les régions des États-Unis, mais le déficit est particulièrement marqué sur la côte du Golfe, a déclaré Denton Cinquegrana, analyste en chef du pétrole chez Dow Jones Energy.

Les stocks de la côte du golfe du Mexique, qui produit la grande majorité de l'approvisionnement national en produits raffinés, ont chuté à 76,4 millions de barils la semaine dernière, un niveau inférieur à la moyenne sur cinq ans de 82,3 millions de barils.

De plus, la disparition des barils provenant du Moyen-Orient et de Russie du marché mondial a permis aux raffineurs américains de dégager des marges plus importantes en jouant le rôle de fournisseurs de secours en carburant.

Les exportations américaines de produits pétroliers ont atteint un record hebdomadaire de 8,7 millions de barils par jour au cours de la semaine se terminant le 3 juillet, selon les données de l’EIA.

« Le golfe du Mexique américain pourrait enregistrer des exportations régulières d’essence de l’ordre de 1 million de barils par jour, et les traders de Houston parient sur la possibilité d’atteindre les 2 millions de barils par jour pour les expéditions de distillats », a écrit M. Kloza à ses clients jeudi. La saison estivale de conduite aux États-Unis, qui s’étend de juin à début septembre , stimulegénéralement la consommation d’essence, tandis que la production de carburant d’été, plus coûteux, augmente les coûts de raffinage, ce qui fait grimper les prix à la pompe.

« Il semble que les prix vont surtout fluctuer à la hausse et à la baisse à court terme », a déclaré M. Cinquegrana.