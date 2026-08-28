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La Serbie obtient une nouvelle dérogation aux sanctions pour la société pétrolière NIS, détenue par la Russie
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 19:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de la ministre de l'Énergie au paragraphe 3, précisions)

La Serbie a obtenu une nouvelle dérogation aux sanctions américaines pour sa société pétrolière NIS NIIS.BEL , détenue par la Russie, jusqu'au 30 septembre, a écrit vendredi sur Instagram la ministre de l'Énergie, Dubravka Djedovic Handanovic.

Cette dérogation accordée par l’Office américain du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) permettra à NIS, qui exploite la seule raffinerie de pétrole de Serbie, de poursuivre ses importations de pétrole brut jusqu’à la vente de la participation majoritaire russe dans la société à la compagnie pétrolière et gazière hongroise MOL MOLB.BU .

"La prolongation de cette licence nous permet de continuer à approvisionner (le marché), tout en travaillant à une solution à long terme pour NIS", a déclaré Mme Djedovic Handanovic.

L’OFAC a imposé des sanctions à NIS en octobre dernier dans le cadre de mesures plus larges visant le secteur énergétique russe en raison de la guerre en Ukraine, et a exigé la cession de la participation combinée de 56 % détenue par Gazprom Neft et Gazprom. Cette dérogation est cruciale pour la Serbie, car la raffinerie de NIS couvre environ 80 % de la demande du pays. Les autres importations de carburant vers ce pays des Balkans sont tombées à 25 % de leur objectif mensuel pour juillet, les niveaux d’eau du Danube ayant atteint un niveau historiquement bas, ce qui a contraint les péniches et les pétroliers à fonctionner à un tiers de leur capacité de chargement.

Mme Djedovic Handanovic a déclaré que les négociations entre MOL et Gazprom Neft en étaient à leur phase finale.

"La nouvelle prolongation de la licence est le signe que des progrès ont été réalisés et qu’il existe une volonté d’accorder le temps supplémentaire nécessaire pour mener à bien cette transaction complexe", a-t-elle déclaré sans donner plus de détails.

L’OFAC a accordé à NIS plusieurs dérogations aux sanctions, lui permettant d’importer du pétrole brut via l’oléoduc croate de Janaf pendant que MOL finalise l’acquisition après avoir signé un accord provisoire en janvier.

Le gouvernement serbe détient 29,9 % de NIS, le reste étant détenu par des petits actionnaires et des salariés.

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