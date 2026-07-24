La semaine à venir à Wall Street-Les marchés boursiers américains à l'épreuve de la décision de la Fed et d'une avalanche de résultats financiers, notamment dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des données de marché aux paragraphes 2, 4 et 9)

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés mercredi, mais certains investisseurs restent dans l'incertitude

* Microsoft, Meta et Amazon publieront leurs résultats après les chiffres décevants d'Alphabet

* Apple, Visa et Chevron s'apprêtent également à publier leurs résultats au cours de cette semaine très chargée du deuxième trimestre

par Lewis Krauskopf

Un marché boursier américain instable s'appuiera, la semaine prochaine, sur la réunion de la Réserve fédérale, qui devrait éclairer la trajectoire des taux d'intérêt, ainsi que sur un calendrier chargé de résultats d'entreprises, mené par les sociétés technologiques et les poids lourds de l'intelligence artificielle.

Les principaux indices boursiers ont enregistré des baisses hebdomadaires, plombés par les chutes brutales d’Alphabet

GOOGL.O et de Tesla TSLA.O à la suite de la publication de leurs résultats trimestriels. Les répercussions pour Alphabet, la société mère de Google, déclenchées en partie par une augmentation de ses plans de dépenses déjà colossaux en matière d’IA , ont donné le ton à la baisse avant la publication, la semaine prochaine, des résultats d’autres « hyperscalers » de l’IA: Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O . Les valeurs liées à l’IA ont été au cœur des hausses boursières cette année, contribuant à prolonger ce marché haussier qui entame bientôt sa quatrième année. Malgré le recul de cette semaine, l’indice de référence S&P 500 .SPX affiche toujours une hausse de plus de 8 % en 2026, alors que le marché « semble très surévalué », a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef des marchés chez Man Group.

« Les investisseurs marchent, dans une certaine mesure, sur des œufs », a déclaré Mme Hooper. « Et ils sont plus enclins à réagir négativement au moindre signe d’imperfection. »

LA FED VA-T-ELLE MAINTENIR SES TAUX INCHANGÉS? Par ailleurs, la réunion de la Fed intervient alors que les cours du pétrole ont flambé en raison de l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Le Brent a atteint jeudi les 100 dollars le baril .

Cela a attisé les craintes que les décideurs ne soient contraints de se montrer plus agressifs dans la hausse des taux pour maîtriser l’inflation, qui se maintient systématiquement bien au-dessus de l’objectif annuel de 2 % fixé par la Fed. La banque centrale devait maintenir ses taux inchangés lors de la publication mercredi de son communiqué de politique monétaire; vendredi soir, les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablaient sur une probabilité de 38 % d'une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage, selon les données de LSEG. Mais une certaine incertitude régnait encore à Wall Street quant à la possibilité que la Fed, dont le nouveau président, Kevin Warsh, est en train de réformer la communication sur la politique monétaire , puisse surprendre les marchés.

« La possibilité d’une hausse surprise des taux ne peut être totalement exclue », ont déclaré les économistes de BNP Paribas dans une note publiée cette semaine.

Cette réunion sera la deuxième sous la présidence de M. Warsh, qui a renoncé aux indications prospectives tout en s’engageant à ramener l’inflation à son objectif.

« Il ne dévoile vraiment pas les cartes de la Fed », a déclaré Paul Nolte, conseiller en gestion de patrimoine senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest Wealth Management.

LES INVESTISSEURS À L'AFFÛT D'INDICES SUR LES HAUSSES DE TAUX DE LA FED

Même si la banque centrale maintient ses taux inchangés mercredi, les investisseurs chercheront des indices sur l’évolution future des taux dans le communiqué de politique monétaire et lors de la conférence de presse qui suivra, animée par M. Warsh. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent deux hausses de taux d’un quart de point d’ici la réunion de janvier 2027.

« Si l’on a l’impression qu’un nombre croissant de membres du comité s’orientent vers ces scénarios de hausses multiples d’ici la fin de l’année, je pense que cela posera un problème au marché », a déclaré Scott Wren, stratège senior des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute.

La hausse des taux d’intérêt augmente les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises, ce qui ralentit l’économie et pèse souvent sur les actions. Ils peuvent également se traduire par une hausse des rendements des bons du Trésor , qui sont déjà en hausse depuis quelques semaines, créant ainsi une concurrence pour les actions. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a dépassé les 4,7 % jeudi, atteignant son plus haut niveau depuis début 2025. Les rendements évoluent à l’inverse du cours des obligations.

Les investisseurs recevront également une série de données sur l’économie américaine la semaine prochaine, avec la publication des rapports sur le produit intérieur brut du deuxième trimestre, l’inflation mensuelle et la confiance des consommateurs.

UNE SEMAINE CHARGÉE EN RÉSULTATS, AVEC NOTAMMENT LES GRANDS INVESTISSEURS DANS L’IA

Environ un tiers des entreprises du S&P 500 devraient publier leurs résultats, ce qui en fera la semaine la plus chargée de la saison des résultats du deuxième trimestre, avec notamment Apple AAPL.O , Visa V.N , Chevron CVX.N et Coca-Cola KO.N . Avec plus de 80 entreprises ayant déjà publié leurs résultats, les bénéfices du deuxième trimestre des sociétés du S&P 500 étaient en passe d’afficher une hausse de 26,5 % par rapport à l’année dernière, selon les données LSEG IBES disponibles mercredi — une forte progression des bénéfices que Wall Street avait anticipée et intégrée dans les cours des actions avant la publication des résultats. Les dépenses liées à l’IA ont été un moteur central de la hausse des cours boursiers en 2026 , profitant aux fabricants de semi-conducteurs et aux entreprises impliquées dans la construction de centres de données et d’autres infrastructures.

Mais les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de savoir si les grandes entreprises qui dépensent massivement parviendront à rentabiliser leurs investissements colossaux. Cette question a été soulevée par le rapport d’Alphabet et pourrait influencer la manière dont les investisseurs réagiront la semaine prochaine aux résultats trimestriels de Microsoft, Amazon et Meta.

Ces entreprises pourraient très bien répondre aux attentes en matière de résultats et publier des prévisions solides pour le prochain trimestre, mais être tout de même sanctionnées par le marché à mesure que le regard des investisseurs sur les dépenses en IA évolue, a déclaré Mme Hooper de Man Group.

« Là où ils voyaient des opportunités, ils sont désormais plus enclins à percevoir des risques », a-t-elle ajouté.