La semaine à venir à Wall Street-Alors que la hausse liée à l'IA vacille, l'attention des marchés boursiers se tourne vers les résultats financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(À noter également: SpaceX publiera ses résultats la semaine prochaine; dernières données du marché)

* Les valeurs technologiques reculent après une forte hausse

* Les tendances de l'IA sous les projecteurs avec les résultats de Meta Platforms et des fabricants de puces

* SpaceX, Tesla et Netflix figurent parmi les entreprises qui publieront leurs résultats la semaine prochaine

par Lewis Krauskopf

Les revers enregistrés par le secteur de l’IA, moteur du marché, devraient mettre à l’épreuve la confiance des investisseurs dans la reprise au cours de la semaine à venir, alors que Wall Street se concentre sur les résultats trimestriels attendus des principaux acteurs, notamment Meta Platforms META.O .

Les valeurs liées à l’IA, au cœur du marché haussier qui vient de fêter son quatrième anniversaire, ont connu des difficultés ces derniers jours , avec de fortes baisses des actions des fabricants de semi-conducteurs et des entreprises de matériel informatique telles que Dell Technologies DELL.N .

Meta, qui fait partie des hyperscalers investissant massivement dans la construction de centres de données dédiés à l’IA, sera au cœur de la semaine à venir consacrée aux résultats trimestriels, aux côtés des entreprises de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O et Texas Instruments TXN.O , ainsi que des sociétés dirigées par Elon Musk : SpaceX SPCX.O et Tesla

TSLA.O .

“On a vraiment l’impression que le sentiment sur le marché est un peu nerveux,” a déclaré Garrett Melson, stratège en portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. “Il y a clairement beaucoup d’incertitude quant à la situation actuelle de l’IA.”

Des inquiétudes se sont propagées sur les marchés concernant les risques liés au financement du boom du développement de l’IA , qui a permis d’augmenter les bénéfices d’un large éventail d’entreprises et de stimuler la croissance économique. Les investisseurs suivaient de près l’évolution de CoreWeave CRWV.O , une entreprise spécialisée dans l’IA dans le cloud dont la dette s’élève à environ 50 milliards de dollars. Cette semaine, son cours a chuté.

Autre signe récent de prudence: les stratèges de la Deutsche Bank et de RBC Capital Markets ont, séparément, revu à la baisse leurs recommandations concernant le secteur technologique. Le 9 octobre, les stratèges de la Deutsche Bank ont déclaré que la rotation vers les valeurs technologiques était “allée trop loin et que le rapport risque/rendement ne semblait plus favorable à court terme.”

Pénalisé par la chute des valeurs technologiques et de l’IA les plus importantes, l’indice S&P 500 .SPX a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin. Toutefois, cet indice de référence ne se situait qu’à environ 2 % en dessous de son plus haut historique atteint ce mois-ci. D’autres secteurs, qui avaient été à la traîne alors que la technologie brillait le mois dernier, ont affiché de solides gains sur la semaine, notamment la santé et les biens de consommation courante.

“C’est vraiment un marché qui fonctionne par à-coups,” a déclaré M. Melson. “Lorsque l’IA est en forme, elle accapare toute l’attention au détriment des autres secteurs.”

META DONNE LE COUP D’ENVOI AUX RÉSULTATS DES HYPERSCALERS

La saison des résultats aux États-Unis s’intensifie la semaine prochaine, les investisseurs tablant sur des performances solides. Selon LSEG IBES, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une hausse de leurs bénéfices de plus de 30 % au troisième trimestre.

Les dépenses massives consacrées aux centres de données et aux infrastructures d’IA sont à l’origine de cette hausse des bénéfices. Meta fait partie des cinq hyperscalers spécialisés dans l’IA qui, selon Goldman Sachs, devraient porter leurs dépenses d’investissement à environ 1.200 milliards de dollars l’année prochaine. Les investisseurs attendent avec impatience des signes indiquant que ces entreprises sont en mesure de générer un retour sur investissement, ce qui renforcerait la confiance dans la viabilité de ces dépenses.

“L’un des principaux enseignements à tirer de cette saison des résultats est de savoir si la rentabilité des hyperscalers peut croître plus rapidement que le rythme de leurs dépenses d’investissement,” a déclaré Kevin Shea, analyste actions senior chez BNY Wealth.

L'action de Meta, dont la capitalisation boursière s'élevait à environ 1.800 milliards de dollars, a progressé ces dernières semaines à la suite du lancement de son assistant IA “Muse”.

“Avec la hausse du coût du capital, cette explosion des dépenses d’investissement va devenir plus coûteuse, ce qui place la barre plus haut en matière de rendements,” a déclaré Chuck Carlson, directeur général chez Horizon Investment Services. “Meta sera la première à tenter d’apporter des éclaircissements sur cette question.”

SEMICONDUCTEURS, TESLA ET NETFLIX ÉGALEMENT À L'ORDRE DU JOUR

Les fabricants de puces ont été parmi les principaux bénéficiaires de l’essor des dépenses d’investissement, mais leurs actions ont connu un ralentissement. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté d’environ 12 % ce mois-ci, même s’il affiche toujours une hausse de 57 % sur l’année, contre un gain d’environ 12 % depuis le début de l’année pour le S&P 500.

Les résultats publiés mercredi par Lam Research et Texas Instruments pourraient donner des indications plus précises sur la demande dans le secteur des semi-conducteurs. L’action Lam Research a progressé de 54 % en 2026, tandis que celle de Texas Instruments a gagné 59 %.

Par ailleurs, les investisseurs se concentreront sur les résultats des entreprises dirigées par Musk dont la capitalisation boursière dépasse largement les 1.000 milliards de dollars: SpaceX — la société spatiale récemment introduite en bourse qui possède également une activité dans l’intelligence artificielle — et Tesla, autre titre phare de ce marché haussier porté par la technologie.

La société de streaming Netflix NFLX.O , le fabricant de produits de grande consommation Procter & Gamble PG.N et le constructeur de moteurs GE Aerospace GE.N figurent parmi les autres publications très attendues de la semaine à venir.

La hausse des rendements des bons du Trésor et les perspectives de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale restent également au cœur des préoccupations des investisseurs en actions. Les chiffres élevés de l’inflation publiés cette semaine ont renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux lors de la réunion de la Fed fin octobre. Les cours des contrats à terme suggèrent que la plupart des investisseurs s’attendent toujours à ce que la banque centrale américaine attende sa réunion de décembre pour relever ses taux une deuxième fois cette année.

“Une nouvelle saison de résultats solides devrait aider les actions à résister à une hausse modérée des taux,” ont déclaré jeudi les analystes d’UBS Global Wealth Management dans une note.