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La SC Terres Invest acquiert un nouvel ensemble foncier agricole dans la Vienne
information fournie par Boursorama CP 14/09/2026 à 08:30
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Paris, le 9 septembre 2026 – Vatel Capital annonce, pour le compte de la SC Terres Invest, l'acquisition d'un ensemble foncier agricole de 126 ha 57 a 21 ca situé sur les communes de Magné et La Ferrière Airoux (86160, Vienne), en partenariat avec la SAFER de la Vienne, apporteur d'affaire de l’opération.

Cette nouvelle acquisition vient renforcer le patrimoine foncier de la SC Terres Invest, premier véhicule d'investissement en foncier agricole éligible à l'assurance vie, et confirme la stratégie du fonds : constituer un portefeuille de terres agricoles françaises génératrices de revenus réguliers et de plus-values à long terme, tout en favorisant l'installation de jeunes agriculteurs, la consolidation et la restructuration d'exploitations existantes.

L'ensemble acquis se compose de deux blocs de terres de labour, à environ 25 km de Poitiers : 53 ha 65 a 53 ca sur la commune de Magné et 72 ha 91 a 68 ca sur la commune de La Ferrière Airoux. Les parcelles, planes et de forme régulière, sont irriguées grâce à la présence de forages, ce qui ouvre des perspectives de diversification des productions pour l'exploitant qui en aura la charge.

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SC Terres Invest
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