La Russie achète de l'essence à l'Inde pour pallier les pénuries

La Russie a commencé à importer de l'essence par voie maritime depuis l'Inde, ont indiqué mercredi deux sources du secteur, afin de pallier les pénuries de carburant provoquées par les frappes ukrainiennes contre ses infrastructures énergétiques.

Ces pénuries se font sentir dans les 11 fuseaux horaires de la Russie et occasionnent des rationnements, de longues files d'attente aux stations-service et une hausse record du prix de l'essence.

Le Kremlin a déclaré mardi que la Russie était en contact avec d'autres pays pour discuter d'importations de carburant.

Le ministère russe de l'Énergie et le ministère indien du Pétrole n'ont pas immédiatement répondu à des demandes de commentaires.

Une source du secteur a indiqué qu'au moins 60.000 tonnes d'essence avaient été expédiées de l'Inde vers la Russie. Une autre source a précisé que deux pétroliers, transportant chacun entre 30.000 et 40.000 tonnes, avaient été envoyés.

Une troisième source a indiqué qu'au total, la Russie prévoyait d'importer chaque mois 400.000 tonnes d'essence en provenance de divers pays, y compris de la Biélorussie voisine, qui exporte déjà du carburant vers la Russie.

La consommation d'essence en Russie s'élève à au moins 110.000 tonnes par jour en été, période où la demande est forte.

On ignore encore quelle raffinerie indienne fournira de l'essence à la Russie.

Le président Vladimir Poutine a reconnu dimanche, lors d'une réunion avec des ministres et d'autres responsables gouvernementaux, que les frappes de drones ukrainiens sur des raffineries de pétrole avaient provoqué des pénuries de carburant dans certaines régions, mais a déclaré que la Russie y remédiait.

La Biélorussie a presque triplé ses livraisons d'essence par chemin de fer vers la Russie, les portant à plus de 70.000 tonnes au cours de la première quinzaine de juin par rapport à la première quinzaine de mai, selon les calculs de Reuters et des sources.

Le Parlement russe a approuvé la semaine dernière des amendements à son code fiscal visant à remédier aux pénuries de carburant dues aux attaques de drones ukrainiens, tout en proposant des subventions sur les importations de carburant, indexées sur les coûts de livraison et les prix indiens.

De leur côté, les importations indiennes de pétrole brut en provenance de Russie ont atteint un niveau record en juin, comme l'ont montré les données de suivi des navires fournies par LSEG et Kpler, les raffineurs s'étant rués sur le pétrole russe pour atténuer l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz sur d'autres sources d'approvisionnement.

Le pétrole russe a représenté plus de la moitié des importations totales de l'Inde en juin, contre 36,5% en mai, selon les données de Kpler.

L'Inde, troisième importateur mondial de pétrole, a reçu environ 2,70 millions de barils par jour en provenance de Russie en juin, selon les données préliminaires de Kpler et de LSEG.

(Reportage Reuters; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)