Une intense vague de chaleur s'étend sur la moitié est des Etats-Unis

Un ouvrier boit de l'eau sur un chantier à Boston, dans le Massachusetts, le 1er juillet 2026, pendant une vague de chaleur aux Etats-Unis ( AFP / Joseph Prezioso )

Une grande partie des Etats-Unis est en proie mercredi à une chaleur étouffante qui pourrait battre dans les jours à venir des records et pourrait peser à la fois sur le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire du pays.

Une chape d'air brûlant surplombe le centre du pays et va se déplacer dans la journée vers la côte est, où elle devrait provoquer des températures extrêmes dans plusieurs grandes villes comme Washington et New York pendant plusieurs jours.

"Nous entrons dans ce qui pourrait être la vague de chaleur la plus extrême que cette ville ait connue depuis plus d'une décennie", a averti mercredi Zohran Mamdani, maire de New York, sur les réseaux sociaux.

En raison d'un air très chargé en humidité, les températures ressenties devraient atteindre les 40,5°C dans la journée, a-t-il prévenu, et continuer à grimper dans les jours suivants.

Jeudi, jour de pic de canicule attendu sur la côte est, la chaleur ressentie devrait ainsi dépasser les 43°C dans la mégapole ainsi que dans la capitale Washington.

Un ouvrier sur un chantier à Boston, dans le Massachusetts, le 1er juillet 2026, pendant une vague de chaleur aux Etats-Unis ( AFP / Joseph Prezioso )

Face à ces températures extrêmes qui devraient battre par endroits des records historiques, les autorités de plusieurs grandes villes ont activé leur plan canicule et exhorté la population à la prudence.

Bien qu'une majorité de bâtiments aux Etats-Unis soient équipés de systèmes de climatisation et de refroidissement, les canicules y font davantage de morts que les ouragans et les inondations, et la longueur et l'intensité de cet épisode caniculaire inquiètent particulièrement les services météorologiques.

Festivités menacées

Les températures nocturnes "n'apporteront que peu, voire aucun soulagement", ce "qui aggravera les répercussions sur la santé", a insisté dans une vidéo Owen Shieh, météorologue américain, appelant la population à la précaution face aux risques de déshydratation et de coup de chaleur.

Les inquiétudes sont d'autant plus importantes que les Etats-Unis se préparent à célébrer en grande pompe samedi les 250 ans de la Déclaration d'indépendance, avec de nombreux événements prévus à cette occasion en extérieur.

Des supporters français et irakiens assistent au match de football du groupe I de la Coupe du monde 2026 opposant la France à l'Irak au Philadelphia Stadium, le 22 juin 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Et que des matchs de la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada et au Mexique, sont également prévus.

Si quelques stades du Mondial sont équipés d'un toit, de la climatisation ou des deux (comme ceux d'Atlanta ou encore de Dallas et Los Angeles), beaucoup sont à ciel ouvert, comme celui de Philadelphie, où la France affrontera samedi le Paraguay en huitièmes de finale.

Prévu à 17H00 locales (19H00 GMT), ce match pourrait se tenir sous une chaleur accablante, tant pour les spectateurs que les joueurs, la ville de Philadelphie étant actuellement sous une alerte canicule avec des températures attendues entre 35 et 40°C jusqu'à samedi.

Avant eux, les équipes du Portugal et de Croatie pourraient déjà faire les frais de cette vague de chaleur jeudi, lors de leur affrontement à Toronto au Canada, où des températures maximales entre 34 et 37°C sont attendues en journée.

"Soyez attentifs aux activités que vous avez prévues. Dans la mesure du possible, limitez les activités en plein air pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi, hydratez-vous même si vous n'avez pas soif et assurez-vous d'avoir accès à la climatisation si possible", enjoint Owen Shieh, des services météorologiques américains (NWS).

Partout dans le monde, les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes en raison du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz.

La canicule historique qui s'est abattue sur une grande partie de l'Europe en est un exemple.