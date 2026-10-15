La Russie a repris ses exportations de diesel, annonce le Kremlin

Le Kremlin a déclaré jeudi que le diesel russe était de retour sur les marchés mondiaux à la suite de l'accord conclu avec Donald Trump.

Le président américain a annoncé la semaine dernière que la Russie avait accepté de fournir du diesel aux marchés mondiaux afin de faire baisser les prix des carburants. Moscou a de son côté partiellement levé son interdiction d'exporter du diesel à compter du 10 octobre, à la suite de cet accord.

"Le gazole commence à arriver sur les marchés mondiaux et devrait avoir un effet positif sur la stabilisation des marchés pétroliers, même si cela ne suffira pas à les stabiliser complètement", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes lors de son point de presse quotidien.

Les données de LSEG montraient mercredi que la Russie avait repris les chargements de diesel à destination de l’étranger depuis le port balte de Primorsk.

Selon les données maritimes, un pétrolier transportant environ 40.000 tonnes de diesel à très faible teneur en soufre a été chargé le 13 octobre et faisait route vers le Maroc.

Donald Trump, auquel les Américains reprochent la hausse du coût de la vie, tient à faire baisser les prix du diesel aux États-Unis avant les élections de mi-mandat du 3 novembre.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, des responsables européens et des soutiens républicains de Donald Trump ont vivement critiqué cet accord. La Russie a qualifié de "cyniques" les critiques européennes, l’Europe continuant d’acheter du pétrole et du gaz naturel liquéfié russes.

Donald Trump a assuré que la Russie fournirait immédiatement plus de 300.000 tonnes métriques (2,25 millions de barils) de diesel aux marchés américains et mondiaux.

Cela représente moins d’une journée d’approvisionnement pour le seul secteur des transports américain, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), qui font état d’une consommation quotidienne d’environ 2,94 millions de barils.

Le chef de la Maison blanche a également déclaré que la Russie fournirait 500.000 tonnes supplémentaires en novembre, puis un million de tonnes "immédiatement après", ce qui représente moins de quatre jours de consommation pour le secteur des transports américain.

(Dmitry Antonov ; rédigé par Vladimir Soldatkin ; version française Etienne Breban)