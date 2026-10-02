La rumeur d'un déblocage des réserves européennes fait plonger le pétrole

(Zonebourse.com) - Le Brent et le WTI ont démarré la matinée en baisse, mais les pertes se sont accrues après les rumeurs de déblocage de réserves stratégiques par l'Europe.

Le pétrole chute lourdement dans la matinée du 2 octobre, grâce aux perspectives d'une offre en hausse au Moyen-Orient, mais surtout à la rumeur d'un déblocage de stocks de diesel par l'UE. La France aurait proposé de débloquer 50 millions de barils de gazole en Europe et 50 millions de barils de brut au sein des pays membres de l'AIE, a appris Reuters.

Le Brent lâchait 2,9% à 99,25 USD et le WTI 3,8% à 89,39 USD peu avant 11h00. La baisse s'est accentuée après l'annonce de nouvelles mises en circulation de stocks de diesel envisagées par l'UE. L'administration Trump a demandé à l'Allemagne et à la France de réduire leurs stocks d'urgence de diesel pour faire baisser les prix mondiaux des carburants, sous peine d'une éventuelle interdiction américaine des exportations de diesel, selon des sources concordantes.

Auparavant, l'amélioration des perspectives sur les exportations saoudiennes avait été contrebalancée par l'arrivée d'un nouveau porte-avions américain dans le Golfe et par la décision de la Chine de limiter ses exportations de produits raffinés.

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