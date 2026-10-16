La reprise des frappes ukrainiennes contre les raffineries russes est une "honte", dit Trump

par Jekaterina Golubkova

La reprise des frappes ukrainiennes contre les raffineries russes est une "honte" qui maintient les prix mondiaux de l'énergie à un niveau élevé, a déclaré le président américain Donald Trump à la chaîne Newsmax lors d'une interview diffusée jeudi.

L'Ukraine a repris ses frappes contre les raffineries de pétrole russe après que le président Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv renonçait au cessez-le-feu concernant les sites énergétiques annoncé par Donald Trump.

"Tout ce qu'il (Volodimir Zelensky) fait, c'est faire grimper le prix mondial du pétrole. Et bien, je pense que c'est une honte", a déclaré Donald Trump. L'Ukraine avait frappé plus tôt une raffinerie de Rosneft à ROSN.MM , au sud-est de Moscou.

"Il y a beaucoup de cibles que l'on peut frapper, mais quand on tire sur des raffineries où l'on produit du gazole, dont nous avons besoin, et dont le monde a besoin, alors il (Volodimir Zelensky) ne rend pas service au monde", a déclaré le locataire de la Maison blanche.

Donald Trumps a réaffirmé sa conviction que Volodimir Zelensky et le président russe Vladimir Poutine se détestent, ce qui rend difficile la résolution du conflit.

"Je ne suis pas un grand fan de Zelensky", a dit Donald Trump. "Je pense qu'en réalité, ils aimeraient tous les deux que cela s'arrête, mais je trouve qu'il est plus difficile de travailler avec Zelensky qu'avec Poutine."

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)