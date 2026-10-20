La remontée du pétrole et la débâcle d'Elice incitent Wall Street à la prudence

Malgré une vague de publications trimestrielles plutôt de bonne facture ce matin, les contrats à terme sur le S&P 500 (-0,1%) et le Nasdaq 100 (-0,4%) préfigurent un début de séance peu enthousiaste à Wall Street, sur fond de remontée des cours du pétrole et d'inquiétudes au sujet de l'IA en provenance d'Asie.

Les cours du pétrole remontent

Les cours du pétrole se tendent à nouveau, avec des hausses de 1,8%, à 100 USD pour le baril de WTI, et de 1,5%, à 110,9 USD pour le baril de Brent, dans un contexte marqué par l'absence d'avancées diplomatiques et la persistance des tensions au Moyen-Orient.

Les multiples attaques des rebelles houthis du Yémen, alliés de Téhéran, visant l'Arabie saoudite (soutenue par Washington), illustrent cette instabilité persistante. Pour le moment, l'Iran et les États-Unis sont encore loin de trouver une issue favorable à leur conflit.

"L'enlisement au Moyen-Orient maintient une pression haussière sur les prix des hydrocarbures. À ce stade, il existe peu d'espoir d'avancées dans les négociations, tant le président Trump semble éloigné des discussions", constate ainsi LBP AM.

Néanmoins, le gestionnaire d'actifs anticipe toujours un début de réouverture du détroit d'Ormuz après les élections américaines, avec une offre qui deviendrait graduellement plus abondante, ce qui permettrait, selon lui, un recul des prix des hydrocarbures avant la fin de l'année.

La débâcle d'Elice ravive les interrogations sur l'IA

Par ailleurs, les inquiétudes au sujet de l'IA pourraient revenir sur le devant de la scène, alors qu'à Séoul, les débuts boursiers du groupe sud-coréen Elice, spécialisé dans les infrastructures de centres de données, ont tourné à la débâcle, avec une chute de 32% de son titre.

"Nous maintenons nos perspectives positives concernant la croissance structurelle de l'IA, tout en reconnaissant que les risques liés au financement et à la mise en oeuvre des projets pourraient se renforcer mutuellement dans l'ensemble de l'écosystème des infrastructures d'IA", estime néanmoins Mark Haefele.

"Les premières estimations des PMI fourniront cette semaine les principaux indicateurs sur l'activité économique et l'évolution des prix aux États-Unis. Nous anticipons une poursuite mesurée du resserrement monétaire", note par ailleurs ce directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management.

En attendant les PMI qui paraîtront vendredi, les opérateurs viennent de prendre connaissance de chiffres contrastés dans la construction résidentielle aux États-Unis, avec des mises en chantier sous les attentes en septembre, en recul de 5,2%, mais des permis de construire quasiment stables et légèrement meilleurs que prévu.

Une vague de relèvements de prévisions dans l'aéronautique-défense

À l'occasion de sa publication trimestrielle, marquée par un BPA ajusté nettement meilleur que prévu et une croissance à deux chiffres de ses revenus, RTX, la maison mère de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon, a relevé ses objectifs pour l'ensemble de 2026.

De même, son concurrent Northrop Grumman a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés notamment par ses activités aéronautiques. Par conséquent, il a annoncé relever ses objectifs de bénéfice pour 2026 et a dévoilé ses premières perspectives pour 2027.

GE Aerospace a enregistré une progression de 36% de son BPA ajusté au 3e trimestre 2026, portée par la vigueur de ses activités de moteurs et de services aéronautiques, lui permettant de relever, lui aussi, l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice.

Toujours dans l'actualité des valeurs, le constructeur automobile General Motors a publié des résultats financiers en nette hausse pour le 3e trimestre 2026, soutenus par la performance de ses activités principales et la maîtrise de sa structure de coûts.

Enfin, le groupe de services parapétroliers Halliburton a dévoilé un BPA ajusté des éléments exceptionnels en légère hausse sur un an au titre de son 3e trimestre 2026, alors que les analystes l'anticipaient en moyenne stable par rapport à son niveau affiché un an auparavant.