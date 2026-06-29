La remise en question de l’IA souligne l’importance de la diversification

AMUNDI

La consommation américaine reste résiliente, l'activité en zone euro ralentit, l'essor du secteur des semi-conducteurs en Asie se poursuit… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les actions liées à l'intelligence artificielle (IA) font l'objet d'une attention particulière, alors que les banques centrales ont adopté une position plus restrictive, incitant les marchés à s'interroger sur le maintien des valorisations du secteur de l'IA. Cela a incité les investisseurs à se tourner vers des segments du marché moins prisés.

La forte hausse enregistrée depuis le début de l'année sur le marché sud-coréen, très concentré, a récemment fait l'objet d'une attention particulière dans un contexte de hausse de la volatilité, alimentée des mouvements irréguliers d'investisseurs spéculatifs, de positions à effet de levier et de particuliers.

Nous pensons que les questions relatives à la monétisation des investissements dans l'IA, ainsi qu'aux valorisations et aux risques de concentration, resteront au centre des préoccupations. La flambée des cours a été particulièrement marquée chez les fabricants de puces mémoire, où la forte demande engendre des tensions au niveau de l'offre. Toutefois, cette pénurie ne devrait pas durer éternellement, en raison de la progression rapide de l'innovation. Alors que les flux de trésorerie sont aujourd'hui très solides, leurs perspectives à moyen terme restent incertaines : ces éléments soulignent l'importance de la diversification*.

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*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

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