La réforme du secteur de l'assurance en Inde : quels changements et pourquoi est-ce important ?

L'autorité de régulation des assurances indienne a proposé de plafonner les commissions versées par les assureurs aux banques, courtiers et agents pour la vente de contrats d'assurance, une mesure qui pourrait à terme rendre l'assurance moins chère pour les clients, mais réduire les revenus des distributeurs.

Les normes proposées, présentées dans un document de réflexion publié mercredi en fin de journée, s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large de l'Autorité indienne de régulation et de développement des assurances (IRDAI) visant à réformer le secteur, après que New Delhi l'a ouvert cette année à une participation étrangère à 100 %.

Les actions des distributeurs d'assurance et des établissements de crédit tirant une part importante de leurs revenus de l'assurance ont chuté jeudi .

Ces propositions ne sont pas définitives et pourraient évoluer en fonction des commentaires reçus par l'autorité de régulation d'ici le 25 octobre.

POURQUOI L'IRDAI AGIT-ELLE AINSI?

La rémunération des distributeurs a augmenté plus rapidement que l'activité sous-jacente. Les assureurs vie ont versé 608 milliards de roupies (6,34 milliards de dollars) en commissions au cours de l'exercice 2025, soit une hausse de 18 %, alors que la croissance des primes n'a atteint que 6,73 %, selon les données de l'IRDAI.

L'Inde est le 10e marché mondial de l'assurance, mais le taux de pénétration de l'assurance reste faible par rapport à la moyenne mondiale.

Les changements proposés s'inscrivent dans le cadre des réformes prévues, l'IRDAI cherchant à rapprocher la couverture des niveaux mondiaux.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS?

L'IRDAI a proposé de réintroduire des plafonds de commissions pour l'ensemble des produits, revenant ainsi sur sa décision de 2023 de les supprimer.

L'autorité de régulation souhaite que les distributeurs perçoivent des commissions moins élevées pour la vente de produits simples et plus élevées pour les produits complexes. Les banques et les courtiers représentant plusieurs assureurs seraient soumis à des plafonds de commissions inférieurs à ceux des agents liés à un seul assureur.

En matière d'assurance-vie, l'IRDAI souhaite réduire les versements initiaux importants et étaler la rémunération sur toute la durée du contrat.

En ce qui concerne l'assurance automobile obligatoire au tiers, aucune commission ne serait versée sur les véhicules neufs, tandis que seules des rémunérations limitées seraient autorisées lors des renouvellements pour les véhicules plus anciens.

QUELLES SONT LES NOUVELLES LIMITES?

Dans le secteur de l'assurance-vie, les commissions versées aux banques et aux courtiers pourraient se situer entre 5% et 20% de la prime de la première année, contre des taux supérieurs à 40% actuellement en vigueur pour plusieurs produits.

En matière d'assurance maladie, les commissions seraient plafonnées à 15% la première année et à 5% lors des renouvellements, contre plus de 30% actuellement facturés par les distributeurs.

La proposition de l'IRDAI prévoit également que l'assurance responsabilité civile des véhicules neufs ne donnerait lieu à aucune commission, alors que les taux actuels se situent entre 25% et 50% environ dans le secteur de l'assurance automobile.

Les ventes réalisées dans les petites villes et les zones rurales bénéficieraient d'une majoration de 10% à 20%.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES CLIENTS?

Selon l'IRDAI, les commissions sont intégrées dans les primes, ce qui signifie que la baisse des coûts de distribution pourrait, à terme, entraîner une baisse des prix. Mais rien ne garantit que les assureurs répercuteront ces économies.

Les propositions interdiraient également aux banques de subordonner l'octroi d'un prêt à la souscription d'une assurance. Si une banque propose un taux de prêt plus avantageux avec une assurance, elle devra indiquer les deux taux et permettre aux clients de souscrire une couverture auprès de n'importe quel assureur.

Ces changements pourraient également freiner la vente de contrats que les clients résilient par la suite.

QUELLES ENTREPRISES SERONT LES PLUS TOUCHÉES?

Les banques qui distribuent des assurances-vie sont les plus sous pression, tandis que les assureurs qui dépendent des ventes liées aux banques pourraient subir un choc à court terme.

Si ces réformes visent à réduire le coût des polices et à lutter contre les ventes abusives, les analystes estiment qu'elles pourraient perturber les modèles de distribution existants, pesant ainsi sur la croissance d'un secteur qui repose largement sur des canaux tels que les agents et la bancassurance — la vente d'assurances par l'intermédiaire des banques — pour son activité.

Les courtiers en assurance automobile liés à des concessionnaires pourraient également être touchés.

(1 dollar = 95,8850 roupies indiennes)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Ashwin Manikandan