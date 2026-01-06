La réduction des coûts et l'augmentation de la production sont les clés du plan à long terme de Suncor

6 janvier - ** La société pétrolière et gazière canadienne Suncor Energy SU.TO devrait réduire ses coûts et augmenter sa production au cours des prochaines années, selon les courtiers ** La société affiche une production en amont recordde 909 000 barils/jour et un débit de raffinage de 504 000 barils/jour pour le 4e trimestre

** Desjardins ("buy", PT: C$74) s'attend à ce que la société dévoile des mesures de réduction des coûts, optimise les opérations de Fort Hills et redéfinisse les capacités de l'upgrader/raffinerie

** La maison de courtage s'attend à ce que les volumes de la mine de base soient remplacés par la production de SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage) () dans les années à venir

** RBC Dominion Securities ("outperform", PT: C$67) s'attend à ce que SU réduise ses coûts d'exploitation, augmente sa production et accroisse de manière significative son flux de trésorerie disponible au cours des prochaines années

** TPH Energy Research ("buy"; PT: C$75) déclare que la mise à jour montre que la forte dynamique s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année; SU est relativement à l'abri des "récents événements macroéconomiques (Venezuela)"

** L'action a augmenté de 18,7 % en 2025