La réduction des coûts et l'augmentation de la production sont les clés du plan à long terme de Suncor
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 14:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** La société pétrolière et gazière canadienne Suncor Energy SU.TO devrait réduire ses coûts et augmenter sa production au cours des prochaines années, selon les courtiers ** La société affiche une production en amont recordde 909 000 barils/jour et un débit de raffinage de 504 000 barils/jour pour le 4e trimestre

** Desjardins ("buy", PT: C$74) s'attend à ce que la société dévoile des mesures de réduction des coûts, optimise les opérations de Fort Hills et redéfinisse les capacités de l'upgrader/raffinerie

** La maison de courtage s'attend à ce que les volumes de la mine de base soient remplacés par la production de SAGD (Steam-Assisted Gravity Drainage) () dans les années à venir

** RBC Dominion Securities ("outperform", PT: C$67) s'attend à ce que SU réduise ses coûts d'exploitation, augmente sa production et accroisse de manière significative son flux de trésorerie disponible au cours des prochaines années

** TPH Energy Research ("buy"; PT: C$75) déclare que la mise à jour montre que la forte dynamique s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année; SU est relativement à l'abri des "récents événements macroéconomiques (Venezuela)"

** L'action a augmenté de 18,7 % en 2025

Valeurs associées

Gaz naturel
3,52 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,12 USD Ice Europ +0,57%
Pétrole WTI
58,69 USD Ice Europ +0,55%
SUNCOR ENERGY
38,570 EUR Tradegate +0,73%
SUNCOR ENERGY
61,890 CAD TSX +0,50%
SUNCOR ENERGY
44,760 USD NYSE 0,00%
