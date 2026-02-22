 Aller au contenu principal
Vainqueurs des Canadiens, les hockeyeurs américains referment les JO
information fournie par AFP 22/02/2026 à 17:11

Les hockeyeurs américains le 22 février 2026 à Milan ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Les hockeyeurs américains ont remporté dimanche l'ultime médaille d'or des JO de Milan Cortina en battant 2-1 les Canadiens après prolongation, pour le retour aux Jeux des stars de la NHL après 12 ans d'absence.

La couronne suprême du sport collectif le plus rapide revient aux États-Unis pour la troisième fois de l'histoire seulement - la première depuis le "miracle sur la glace" réussi en 1980 face aux Soviétiques.

Les Canadiens échouent eux dans leur quête d'un dixième sacre olympique et concèdent à leur plus ancien rival une revanche, après avoir remporté les titres de 2002 et 2010 au détriment des Américains.

Dans une arène Santagiulia dominée par les supporters rouge et blanc, les Américains ont été sifflés en entrant sur la glace, alors que les attaques verbales de Donald Trump visant le Canada ont exacerbé les tensions entre les deux voisins.

Comme l'avait prédit l'Américain Matthew Tkachuk, la "puissance de feu complètement folle des deux côtés" a accouché d'un match étouffant, donnant d'autant plus d'importance à la défense et à la capacité à convertir ses occasions.

La discipline et le sang-froid des Américains, bien aidés par un Connor Hellebuyck époustouflant (41 arrêts), ont longtemps tenu en échec l'armada offensive canadienne (42 tirs cadrés à 28 sur l'ensemble de la rencontre).

- Impuissance canadienne -

Le gardien américain Connor Hellebuyck à Milan le 22 février 2026 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Les joueurs à la bannière étoilée ont pris les commandes sur un contre habilement conclu par un poteau rentrant de Matt Boldy, profitant d'une mésentente de la ligne arrière canadienne (1-0, 6e).

Et malgré leurs multiples tentatives, par le prodige de 19 ans Macklin Celebrini ou par leur star Connor McDavid, les Canadiens ont souffert au point de ne même pas réussir à exploiter une supériorité numérique à 5 contre 3 lors du deuxième tiers-temps.

L'espoir est revenu par Cale Makar, servi par Devon Toews, et qui a su ajuster Hellebuyck avec la précision qui avait jusque-là fait défaut à ses coéquipiers (1-1, 39e).

Mais aucune équipe n'a pu prendre le dessus dans le temps réglementaire - la domination canadienne stérile répondant à l'incapacité américaine à exploiter la double pénalité infligée à Sam Bennett.

Une fois en prolongation, une fois de plus entamée tambour battant par les Canadiens, le coup de grâce est venu d'un contre millimétré de l'Américain Jack Hugues (62e), laissant exploser la liesse des joueurs de Mike Sullivan.

Le Canada, passé tout près de l'élimination dans ses deux dernières rencontres, était privé de sa légende Sidney Crosby, touché au genou en quarts de finale face aux Tchèques, et qui avait laissé le capitanat à Connor McDavid.

Sport
  • 18:25

    Je recommande à l'entraineur de l'OM de montrer ce match à ses joueurs d'équipe 1°, et de l'école de foot.Un engagement de chaque instant des meilleurs joueurs de la NHLCa change de la Ligue 1.

