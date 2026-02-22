New York ordonne une interdiction des déplacements à l'approche d'une violente tempête

Des personnes sur un quai de métro dans le quartier du Queens, à New York le 22 février 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le maire de New York Zohran Mamdani a annoncé dimanche une interdiction dans la soirée, et jusqu'à lundi matin, des déplacements dans la mégalopole de plus de huit millions d'habitants face à l'arrivée d'une violente tempête de neige.

"La ville de New York n'a pas connu de tempête de cette ampleur au cours de la dernière décennie", a-t-il alerté lors d'une conférence de presse, exhortant ses administrés à "éviter tout déplacement non essentiel".

Face aux fortes chutes de neige et vents puissants attendus, la ville la plus peuplée des Etats-Unis a déclaré un état d'urgence et une interdiction de circuler de 21H00 dimanche à lundi midi, a-t-il annoncé.

Cela entraînera "la fermeture des rues, des autoroutes et des ponts de la ville de New York à toute circulation, que ce soit des voitures, camions, scooters et vélos électriques", a-t-il précisé.

"Certains déplacements essentiels et urgents" seront toutefois autorisés, a-t-il ajouté.

- Jusqu'à 70 cm de neige -

Les autorités new-yorkaises s'attendent à ce que les conditions météorologiques se dégradent dans la journée de dimanche, avec des chutes de neige importantes prévues en soirée et jusqu'à lundi.

"Entre 45 et 60 cm de neige" sont attendus dans la ville, "voire jusqu'à plus de 70 cm dans certaines zones", a prévenu Zohran Mamdani. Des vents puissants sont également prévus.

Les écoles resteront donc fermées lundi et des moyens importants sont déployés par la ville pour venir en aide aux personnes ayant besoin d'un logement, a-t-il détaillé.

Le siège des Nations unies sera également fermé lundi et "toutes les réunions prévues reportées", selon un communiqué interne.

La mégalopole de New York ne sera pas la seule touchée, une bonne partie de la côte nord-est américaine étant sous alerte.

A Boston, les autorités ont déclaré une "alerte à la neige" et annoncé la fermeture des écoles lundi.

Jusqu'à 60 cm de neige sont attendus dans la ville, a indiqué dimanche la maire Michelle Wu, précisant que cette tempête "s'annonce d'une ampleur historique".

- Vols annulés -

De "fortes chutes de neige, des vents violents et des inondations côtières" provoqués par une "importante tempête hivernale" y sont attendus, a prévenu dimanche le service météorologique national (NWS).

Ces conditions pourraient provoquer des coupures d'électricité et rendre les "déplacements impossibles le long du corridor de l'autoroute I-95, du nord de Baltimore à Boston", qui relie également New York et Philadelphie, a-t-il poursuivi.

Le transport aérien sera lui aussi très probablement impacté.

Dimanche, plus de 3.500 vols avaient déjà été annulés selon le site spécialisé FlightAware, les aéroports de New York étant les plus concernés par ces annulations.

Une forte tempête hivernale avait déjà balayé la région ainsi qu'une grande partie du sud des Etats-Unis fin janvier et causé plus de 100 morts selon les autorités.