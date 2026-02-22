JO: Milan Cortina c'est fini, rendez-vous dans les Alpes françaises en 2030

Dans les Arènes de Vérone lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Milan Cortina le 22 février 2026 ( AFP / PIERO CRUCIATTI )

Les Jeux de Milan Cortina se sont achevés dimanche sur une 116e et dernière médaille d'or, attribuée aux hockeyeurs américains dans l'après-midi, avant que les Arènes antiques de Vérone n'accueillent la cérémonie de clôture et la passation du drapeau olympique aux prochains organisateurs, les Alpes Françaises en 2030.

La Norvège a terminé les JO en tête du classement des nations avec 41 médailles, devant les États-Unis et les Pays-Bas. La France, qui a largement dépassé son précédent record (15 médailles), termine au 6e rang, avec 23 podiums.

. "Une nouvelle génération de Jeux d'hiver"

Après deux semaines de compétitions, le sport a laissé la place à l'art et au spectacle, à Vérone, connue du monde entier comme le lieu du drame de "Roméo et Juliette", pour terminer en beauté la quinzaine olympique italienne, avec notamment la traditionnelle parade des athlètes.

Le trompettiste italien Paolo Fresu interprète l'hymne italien lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Milan Cortina le 22 février 2026 dans les Arènes de Vérone ( POOL / Li Ming )

L'amphithéâtre, avec en son centre une grande scène entourée d'un immense rideau vert et de chandeliers, a mis en lumière la richesse culturelle de l'Italie, de Vérone et des territoires: "un spectacle où l'Italie devient scène", selon la formule des organisateurs.

Cette cérémonie a également mis en valeur la spécificité de ces Jeux, éclatés sur sept sites et 22.000 km2, un éparpillement qui a pu faire peur en amont de l'événement, notamment en matière de transport des sportifs, comme des spectateurs.

Ces JO, en privilégiant les installations existantes, ont inauguré "une nouvelle génération de Jeux d'hiver", a estimé à la tribune la présidente du CIO, Kirsty Coventry.

"Vous avez offert une nouvelle génération de Jeux d'hiver et établi un modèle de référence pour les éditions futures. Vous pouvez être fiers", a-t-elle lancé, juste avant l'extinction des deux chaudrons olympiques, qui avaient été allumés le 6 février dernier à Milan et à Cortina.

. Transition avec les Alpes-2030

Comme de tradition, la soirée a servi de trait d'union avec les prochains Jeux d'hiver qui auront lieu dans quatre ans dans les Alpes françaises.

La biathlète Lou Jeanmonnot et le fondeur Mathis Desloges lors de la parade des athlètes lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Milan Cortina me 22 février 2026 dans les Arènes de Vérone ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Pour acter la passation entre les deux éditions, le drapeau olympique a donc été officiellement remis aux Alpes françaises - avant l'extinction des vasques olympiques. Fabrice Pannekoucke, président de la région Auvergne Rhône-Alpes (AURA), et Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont reçu la bannière olympique des mains de Kirsty Coventry.

Une Marseillaise revisitée et interprétée par la mezzo-soprano Marine Chagnon a retenti dans les Arènes de Vérone, suivie d'une séquence en direct mêlant artistes et athlètes et d'un film projeté sur les écrans, pour donner un avant-goût de ce que réserveront les JO-2030.

Cette cérémonie a constitué une parenthèse enchantée pour le Comité organisateur des Jeux (COJOP) secoué par le départ de trois de ses cadres depuis début décembre et empêtré dans une crise de gouvernance.

Le drapeau olympique fera son "grand retour" en France lundi à Albertville (Savoie) lors d'une grande soirée sons et lumières, en présence annoncée des médaillés des Jeux italiens.

. Derniers titres: les Etats-Unis et Eileen Gu en or

Juste avant la cérémonie de clôture, les États-Unis, qui couraient après le titre en hockey sur glace masculine depuis 1980, ont décroché la médaille d'or, dans une affiche de gala face au Canada (2-1, a.p), pour le retour aux Jeux des stars de la NHL.

Les hockeyeurs américains après leur victoire en finale du tournoi olympique de hockey sur glace le 22 février 2026 à Milan ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La couronne suprême du sport collectif le plus rapide revient aux États-Unis pour la troisième fois de l'histoire seulement - la première depuis le "miracle sur la glace" réussi en 1980 face aux Soviétiques.

Les Canadiens, privés de la légende Sidney Crosby, touché au genou en quarts de finale face aux Tchèques, échouent eux dans leur quête d'un dixième sacre olympique et concèdent à leur plus ancien rival une revanche, après avoir remporté les titres de 2002 et 2010 face aux Américains.

Quelques heures auparavant, la fondeuse Suédoise Ebba Andersson était devenue la première championne olympique de l'histoire sur 50 km qui remplace désormais au programme le 30 km.

La supertstar chinoise du ski acrobatique Eileen Gu, déjà médaillée d'argent en big air et en slopestyle, née aux Etats-Unis, a décroché, comme à Pekin-2022, une troisième médaille, en or, en half-pipe.

Avec ses six médailles dont trois en or en deux éditions des JO, Gu est désormais la skieuse acrobatique la plus décorée de l'histoire des Jeux, tous genres confondus.

Cette nouvelle razzia devrait lui permettre de cimenter sa place parmi les sportives les mieux payées au monde: elle occupe la cinquième place du classement du magazine spécialisé Forbes.