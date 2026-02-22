information fournie par Reuters • 22/02/2026 à 20:38

France-Pascal Daloz remplace Bernard Charlès à la tête du groupe Dassault Systèmes

Logo de Dassault Systèmes à Brest

​Dassault Systèmes a exprimé dimanche son ​soutien à ​Pascal Daloz, ⁠nommé à ‌l'unanimité à la présidence ​du ‌conseil d'administration ⁠de l'entreprise en remplacement ⁠de ‌Bernard Charlès.

Bernard ⁠Charlès ‌a ⁠démissionné avec effet ⁠immédiat samedi ‌de ses ​fonctions ‌de président du conseil ​d'administration ⁠pour raisons personnelles, a annoncé Dassault Systèmes.

(Rédigé par Zhifan ​Liu)