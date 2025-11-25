La raffinerie de pétrole serbe appartenant à la Russie risque d'être fermée en raison des sanctions américaines, selon le président

Les sanctions américaines ont un impact sur les activités de la raffinerie serbe NIS

La Serbie est confrontée à des problèmes d'approvisionnement et à l'impact économique des sanctions

Washington exige que la Russie se désengage de NIS dans un délai de trois mois

La raffinerie de pétrole NIS NIIS.BEL , propriété de la Russie, fermera dans quatre jours si les Etats-Unis ne lèvent pas les sanctions qui pèsent sur le projet, mettant en péril l'approvisionnement en carburant avant l'hiver, a déclaré le président Aleksandar Vucic lors d'une allocution télévisée mardi.

Le pays des Balkans dispose de réserves de carburant suffisantes à court terme, mais la fermeture de son unique raffinerie entraînera l'arrêt de la production d'essence, de diesel et de carburéacteur et pourrait nuire à l'économie du pays, a déclaré Vucic.

Il a déclaré qu'il donnerait aux propriétaires russes, dont Gazprom Neft SIBN.MM et Gazprom GAZP.MM , 50 jours pour vendre leur participation dans NIS, faute de quoi l'État serbe reprendrait les opérations et ferait une offre de rachat.

"La Serbie est confrontée à des problèmes majeurs", a déclaré Vucic. "Lorsque vous imposez des sanctions à la Russie et à ses entreprises, elles finissent par frapper notre pays", a-t-il ajouté. Vucic a déclaré que les sanctions pourraient avoir un impact sur les lignes d'approvisionnement et la production d'électricité.

Le bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a imposé des sanctions au secteur pétrolier russe en janvier, y compris à NIS. Les États-Unis ont accordé à plusieurs reprises des dérogations à NIS avant que les sanctions n'entrent finalement en vigueur en octobre.

Les banques ont alors cessé de traiter les paiements en NIS et l'oléoduc croate JANAF JANF.ZA a interrompu les livraisons de brut à la raffinerie, obligeant le pays balkanique à chercher d'autres sources d'approvisionnement avant l'hiver.

Washington souhaite que la Russie se désengage complètement de NIS et a donné aux propriétaires de la société jusqu'au 13 février pour trouver un acquéreur de la participation russe.

Gazprom Neft détient 44,9 % de NIS et Gazprom GAZP.MM 11,3 %. La Serbie détient 29,9 %, le reste étant détenu par de petits actionnaires.

Le gouvernement serbe a déclaré lundi qu'il disposait de suffisamment de carburant dans ses propres réserves pour approvisionner le marché intérieur.

Vucic a déclaré que les réserves propres de NIS s'élevaient à 55 000 tonnes métriques de diesel et à 50 000 tonnes d'essence, ce qui devrait permettre de tenir jusqu'à la fin du mois de décembre.

L'État dispose également de 184 000 tonnes de diesel et de 19 000 tonnes d'essence dans ses propres réserves, et 20 000 tonnes de diesel et 35 000 tonnes d'essence supplémentaires devraient être importées en décembre et en janvier.

La Serbie est également presque entièrement dépendante des importations de gaz russe via le gazoduc Turk Stream.