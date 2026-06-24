La raffinerie de pétrole d'Exxon Mobil à Anvers suspendra sa production du 29 juin au 3 juillet en raison d'une grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les revendications syndicales dans les deuxième à quatrième paragraphes, ainsi que des détails sur la raffinerie dans le cinquième) par Inti Landauro

La raffinerie de pétrole d'Exxon Mobil XOM.N , située dans le port belge d'Anvers, va interrompre sa production du 29 juin au 3 juillet en raison d'une grève, a annoncé mercredi le service de presse de l'entreprise.

Les salariés de la raffinerie s'opposent à un projet de suppression de 35 postes sur un total de 735, a indiqué le syndicat ABVV Petroleum sur son site web.

La grève est également liée aux revendications du personnel concernant la détérioration des conditions de travail et la réduction des possibilités de départ à la retraite anticipée, alors même qu’ExxonMobil enregistre des bénéfices en hausse en raison de la flambée des prix des carburants, ajoute le communiqué du syndicat.

Ces suppressions d’emplois s’inscrivent dans le cadre d’une réorganisation plus large de l’ensemble des activités de l’entreprise dans le pays, qui entraînera une réduction de 20 % des effectifs, précise le communiqué syndical.

La raffinerie dispose d’une capacité de production d’environ 320.000 barils par jour, avait indiqué Exxon Mobil sur son site web en 2018. Elle traite différents types de pétrole brut et produit du GPL, de l’essence, du naphta, du kérosène, du diesel, du gazole, du fioul et du soufre.

Le 1er mai, Exxon Mobil a dépassé les estimations concernant son bénéfice ajusté , bien que son résultat net ait chuté à son plus bas niveau en cinq ans en raison des perturbations de l’approvisionnement mondial causées par la guerre en Iran.