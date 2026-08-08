Cyclisme/Tour de France Femmes-Demi Vollering s'impose et endosse le maillot jaune

Tour de France féminin

par Zhifan Liu

La Néerlandaise Demi Vollering s'est imposée en solitaire ‌samedi à Nice (Alpes-Maritimes) pour le compte de la huitième et avant dernière étape du Tour de France Femmes, s'emparant par la même ​occasion du maillot jaune au détriment de Katarzyna Niewiadoma.

Les coureuses se sont élancées de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) pour se diriger vers Nice lors d'une étape de 171,9 km, la plus longue de cette édition, à la veille de la grande arrivée dans la préfecture des Alpes-Maritimes.

Demi Vollering ​a concrétisé le travail de son équipe de la FDJ United-Suez qui a accéléré au pied de la dernière difficulté répertoriée, la côte de la Ginestière (2,5 km à 4,1 %).

Dans ​un groupe de dix coureuses, la lauréate de l'édition 2023 a placé ⁠une banderille à 6 km de l'arrivée dans une dernière bosse raide non répertoriée, rapidement suivie par Elisa Longo Borghini (UAE ‌Team L'IMAD) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram).

La Néerlandaise a placé une deuxième attaque, lui permettant de prendre quelques longueurs d'avance sur ses deux concurrentes avant d'entamer une descente technique en direction de Nice.

Elle décroche sa deuxième victoire d'étape ​sur le Tour de France 2026, franchissant la ‌ligne 17 secondes avant la championne d'Italie et Katarzyna Niewiadoma, au lendemain d'une étape où ⁠la Néerlandaise avait concédé plus d'une minute sur la Polonaise dans le mont Ventoux.

"Dans une course à étapes, chaque jour compte. On peut être triste un soir mais le lendemain il faut y aller de nouveau, faire un nouveau programme avec l'équipe", a-t-elle déclaré à ⁠la fin de l'étape.

"En janvier, ‌pendant mes reconnaissances ici, j'ai eu comme une sorte de 'flashback'. Je me voyais prendre le maillot jaune, mais ⁠ça n’avait aucun sens pour moi. Mais ce matin ce 'déjà vu' m’est revenu et je me suis dit que c’était peut-être le ‌destin. J’ai essayé de me souvenir de ça pendant la course."

DERNIÈRE BATAILLE ACHARNÉE

Impressionnante vendredi sur les pentes du "Géant de ⁠Provence" lors de sa prise de pouvoir, Katarzyna Niewiadoma semblait ne pas avoir récupéré de ses ⁠efforts, incapable de suivre Demi ‌Vollering et ne parvenant pas à sprinter face à Elisa Longo Borghini pour tenter de conserver son maillot jaune.

Favorite pour la victoire finale ​avant même le départ de la Grande Boucle à Lausanne samedi dernier, ‌Demi Vollering troque sa tunique de championne d'Europe pour le maillot jaune à la veille de l'arrivée finale, toujours dans les rues de Nice.

Elle possède huit ​petites secondes d'avance sur Katarzyna Niewiadoma et 1'12" sur la Suissesse Marlen Reusser (Movistar). Dauphine de l'étape du jour, Elisa Longo Borghini est au pied du podium à 3'05".

Le suspense promet d'être entier dimanche à l'occasion de la dernière étape disputée sous forme de ⁠circuit dans les rues niçoises. Les coureuses escaladeront quatre fois l'exigeant col d'Eze, et le classement général pourrait encore être chamboulé.

"Tout peut encore arriver jusqu'au dernier jour mais au moins j'aurai le maillot jaune au départ", a confirmé Demi Vollering.

"C'est un rêve qui devient réalité. J'ai remporté deux étapes et j'ai le maillot jaune sur les épaules pour le moment. C'est vraiment spécial et on va tout faire pour le garder demain", a promis la leader du classement général, qui s'attend à une dernière bataille acharnée sur la Côte d'Azur.

(Reportage ​par Zhifan Liu, édité par Elizabeth Pineau)