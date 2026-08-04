La purge technique de Wall Street serait largement achevée, selon Citadel Securities (correction)

(Zonebourse.com) - L'article précédent mentionnait "Market Securities" dans le titre, alors qu'il s'agissait en réalité d'une note de "Citadel Securities". Après plusieurs semaines de violentes rotations sectorielles, Scott Rubner, responsable de la stratégie actions chez le market maker américain Citadel Securities, estime que le "reset" technique attendu à Wall Street a largement eu lieu. Le signal le plus révélateur vient des investisseurs particuliers qui, contrairement au début du repli des semi-conducteurs, ont cessé d'acheter le repli et ont même réduit brutalement leur exposition à la fin du mois de juillet.

Illustrant l'ampleur de ce changement de comportement, leurs ventes d'actions auraient atteint leur plus haut niveau depuis 2022 la semaine dernière. Dans la technologie, les ventes ont dépassé de plus de 80% le précédent record hebdomadaire observé depuis 2019. La capitulation s'est principalement concentrée sur les fabricants de semi-conducteurs et de mémoires, dont les ventes quotidiennes ont excédé de plus de cinq fois leur ancien record, ainsi que sur le logiciel, victime d'une liquidation record malgré le rebond du marché.

Parallèlement à ce retournement des flux particuliers, un désendettement massif a contribué à assainir le positionnement. Depuis leur pic de juin, les encours des ETF à effet de levier ont diminué de plus de 60 MdsUSD, avec des contractions d'environ 40% dans la technologie et de 55% dans les semi-conducteurs. La correction de ces derniers a également ramené leur poids dans le S&P 500 de près de 20% à 16%, réduisant la concentration de l'indice.

Même si ces ajustements suggèrent que l'essentiel de la purge technique pourrait avoir eu lieu, Citadel Securities n'anticipe pas nécessairement un rebond en "V" de Wall Street, mais plutôt une reconstruction progressive des positions. Celle-ci pourrait être favorisée par des bénéfices supérieurs aux attentes, une valorisation du secteur technologique proche de son plus faible niveau des cinq dernières années et la réouverture des programmes de rachats d'actions.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.