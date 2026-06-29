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La publication annuelle de Prosus saluée
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 10:11

Le groupe néerlandais d'investissement dans la high-tech se distingue dans le haut du palmarès ce matin à l'ouverture, et signe la meilleure performance de l'Euro Stoxx 50 peu après 10h ( 3%%, à 38,60 euros). Le groupe a publié ses résultats annuels, marqués par de belles hausses de ses agrégats financiers.

Le groupe mondial du secteur de l'internet grand public (gestion de plateformes de commerce électronique, de prises de commandes et de livraison en ligne de repas, d'annonce...) a notamment annoncé que sur l'exercice clos le 31 mars dernier, l'ensemble de ses écosystèmes régionaux étaient rentables.

Le chiffre d'affaires du segment Ecosystème a bondi de 57% (ou de 12% à change constants), à 9,705 milliards de dollars, porté par la forte croissance d'iFood en Amérique latine et malgré un net renforcement de la concurrence au second semestre. La société précise que cette évolution intègre également les acquisitions de Just Eat Takeaway.com et de Despegar.

L'Ebitda ajusté a flambé de 84%, à 1,3 milliard de dollars. La société a également annoncé une génération record de flux de trésorerie disponible à 1,512 milliard de dollars, contre 1,019 milliard de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice de base par action a progressé de 24%, porté par la forte croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité des filiales consolidées, ainsi que grâce aux participations mises en équivalence, notamment celle de Tencent.

Jefferies et ING donnent leur avis sur les résultats

Pour la banque d'investissement américaine, cette publication suggère un second semestre solide par rapport aux attentes du consensus.

Les analystes relèvent également qu'il n'y a pas de prévisions quantitatives pour 2027. La société table sur un exercice d'exécution et compte maintenir une forte croissance du chiffre d'affaires de l'activité Ecosystème, renforcer ses écosystèmes avec des investissements dans iFood et JET (Just Eat Takeaway), avec un objectif de retour à la croissance du chiffre d'affaires pour JET. Prosus va également poursuivre son programme de rachat d'actions (environ 5 milliards de dollars sur 2027.

Jefferies reste à l'achat du titre Prosus, avec un objectif de cours de 66,50 euros.

Pour ING, ces résultats sont légèrement supérieurs aux attentes et la position de trésorerie reste solide. L'avis est à l'achat avec une cible de cours de 55 euros.

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