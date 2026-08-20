La prudence perdure en Europe

A l'image de la séance de la veille, les investisseurs limitent les prises de risques sur les places financières européennes qui gravitent autour de leur point d'équilibre. Les intervenants sont partagés entre l'accalmie observée sur le marché obligataire et la poursuite du conflit au Moyen-Orient.

Dans ces conditions, le CAC 40 cède 0,02%, à 8 500 points, de son côté, le DAX 40 abandonne 0,44% et le FTSE 100 perd 0,30%.

Les rendements obligataires, principalement américains se sont affaissés après l'annonce par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des Etats-Unis, d'un doublement des achats de dette à long terme à partir du mois de septembre.

Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, hier soir, la Réserve fédérale a publié ses "minutes", le compte-rendu de sa dernière réunion. Si les membres de banque centrale des Etats-Unis craignent une persistance de l'inflation et se montrent ouverts à une hausse des taux, les investisseurs ne s'en sont pas inquiétés outre mesure étant donné que depuis, la hausse des prix à montré des signes d'apaisement.

Au Moyen-Orient, aucun signe d'apaisement n'a été relevé. Donald Trump a simplement menacé de "terribles répercussions" tout pays qui permettra à ses institutions financières, à ses entreprises, à ses aéroports ou à ses entités gouvernementales d'offrir une quelconque forme de bouée de sauvetage à l'Iran.

Au niveau de la macro-économie, l'actualité est exclusivement américaine aujourd'hui avec à 14h30 les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie.

Sur le marché des devises, l'euro est en hausse face au billet vert ( 0,17%) et se négocie contre 1,1695 dollar.

Du côté des matières premières, le prix du baril de pétrole est en nette hausse. A New York, le WTI gagne 2,36%, à 86,25 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 1,98%, à 93,34 dollars.

En ce qui concerne les valeurs, Michelin se distingue en tête du CAC 40 avec un gain de 1,94%. JP Morgan est passé de neutre à achat sur le titre, en relevant sa cible de cours de 35 à 42 euros.

A l'inverse, dans le bas du palmarès, Capgemini cède 1,31%, ou encore EssilorLuxottica qui perd 1,04%.

De son côté, Sartorius Stedim Biotech grimpe de 4,65%, grâce à l'avis d'UBS qui est désormais à l'achat du titre, contre une opinion neutre auparavant. La cible de cours a été relevé de 220 à 260 euros.

Ailleurs en Europe, JD Sports chute de 12,70% à Londres après avoir lancé un avertissement sur résultats.